ENOTURISMO

Espacio de diálogo entre la raíz y el sabor del buen vino

Francisco Burillo reunió en un encuentro a expertos, investigadores y amantes del vino. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

PANIZA

El vino no solo se bebe: se encuentra, se estudia y se siente. En el Simposio: Origen del vino en la Península Ibérica. De la investigación al enoturismo, organizado con motivo de Cariñena Ciudad Europea del Vino 2025, Paniza se convirtió en un espacio de diálogo entre pasado y presente, entre la raíz y el sabor. Francisco Burillo reunió en un agradable encuentro a expertos, investigadores y amantes del vino, que compartieron una jornada de ponencias y mesas redondas explorando el conocimiento académico y la tradición vitivinícola para impulsar el enoturismo y poner en valor el patrimonio vinícola de nuestra tierra.

