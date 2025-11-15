El Espacio Joven reabre sus puertas a la diversión

El Espacio Joven de Longares volvió a abrir sus puertas una temporada más el pasado 18 de octubre tras el parón veraniego, y permanecerá abierto hasta finales del próximo mes de mayo de 2026.

Los más jóvenes ya disfrutan de nuevo de un espacio de ocio y esparcimiento, ubicado en el Centro Parroquial, que cuenta con futbolín, billar, tenis de mesa, videoconsolas, proyector, pantalla, y una gran variedad de juegos de mesa, para poder disfrutar de su tiempo libre.

El Espacio Joven es cofinanciado entre el Ayuntamiento de Longares y las cuotas de los usuarios, mientras que la gestión de las actividades, que incluyen además diferentes talleres y asambleas, corre un año más a cargo de la empresa Actinova.