OCIO JUVENIL
El Espacio Joven reabre sus puertas a la diversión
LA CRÓNICA
LONGARES
El Espacio Joven de Longares volvió a abrir sus puertas una temporada más el pasado 18 de octubre tras el parón veraniego, y permanecerá abierto hasta finales del próximo mes de mayo de 2026.
Los más jóvenes ya disfrutan de nuevo de un espacio de ocio y esparcimiento, ubicado en el Centro Parroquial, que cuenta con futbolín, billar, tenis de mesa, videoconsolas, proyector, pantalla, y una gran variedad de juegos de mesa, para poder disfrutar de su tiempo libre.
El Espacio Joven es cofinanciado entre el Ayuntamiento de Longares y las cuotas de los usuarios, mientras que la gestión de las actividades, que incluyen además diferentes talleres y asambleas, corre un año más a cargo de la empresa Actinova.
