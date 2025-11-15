RESIDUOS URBANOS
Finalizan las obras de cerramiento de los contenedores
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Aladrén ha finalizado las obras de construcción de recintos destinados a la ocultación de contenedores de residuos, con el objetivo de mejorar la estética del entorno urbano y lograr una mejor integración visual en el municipio.
Esta decisión se adoptó como alternativa al elevado coste que suponía la reparación de uno de los contenedores soterrados existentes, cuyo arreglo implicaba hacerlo prácticamente de nuevo. Con esta medida se mantiene un enfoque más económico y sostenible, sin renunciar a la buena integración estética en el espacio público.
El proyecto se ha ejecutado dentro de una subvención de la Agenda 2030 de Diputación Provincial de Zaragoza (2024-2025), reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Aladrén con la funcionalidad, la economía y el cuidado del entorno.
