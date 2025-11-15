VISITA ESPECIAL
Folclore y tradición desde el patio del cole
LA CRÓNICA
Con motivo de la festividad del Pilar, el 9 de octubre, el Grupo de Jota Altomira de Alfamén visitó el Colegio Mateo Valero para acercar la jota y al folclore aragonés a los más pequeños de la localidad.
Jota entre amigos
Durante la actividad, los miembros del grupo compartieron con el alumnado distintos estilos de jota, poniendo la banda sonora a un día muy bonito, en el que convivieron tradición y aprendizaje.
Además, para hacer de este día un encuentro inolvidable, varios alumnos del colegio que forman parte del grupo tuvieron la oportunidad de cantar algunas de sus jotas. Como no podía ser de otra manera, recibieron el aplauso y el cariño de todos sus compañeros y profesores.
Una suerte de día en el que la jota, como uno de los máximos exponentes del folclore aragonés, llenó de música, alegría y tradición el patio y las aulas del centro. Permitiendo así a los más pequeños acercarse al folclore de nuestra tierra. Desde la dirección del centro agradecen la dedicación y generosidad del Grupo Altomira por mantener viva la jota y transmitirla a las nuevas generaciones.
- El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
- Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
- El Real Zaragoza gana y convence ante el Huesca para meterse en la pelea (1-0)
- El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque
- Azcón y Chueca no estarán en un palco con ausencias clarificadoras
- ¿Hay vida en la Z-40? Zaragoza se acerca al cuarto cinturón con suelos para 25.000 viviendas en diez años
- El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la 'cabezonería': 'Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar
- Julián Casanova: 'La actual enseñanza de la historia de los fascismos no es suficiente para contrarrestar las mentiras