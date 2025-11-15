Folclore y tradición desde el patio del cole

Con motivo de la festividad del Pilar, el 9 de octubre, el Grupo de Jota Altomira de Alfamén visitó el Colegio Mateo Valero para acercar la jota y al folclore aragonés a los más pequeños de la localidad.

Jota entre amigos

Durante la actividad, los miembros del grupo compartieron con el alumnado distintos estilos de jota, poniendo la banda sonora a un día muy bonito, en el que convivieron tradición y aprendizaje.

Además, para hacer de este día un encuentro inolvidable, varios alumnos del colegio que forman parte del grupo tuvieron la oportunidad de cantar algunas de sus jotas. Como no podía ser de otra manera, recibieron el aplauso y el cariño de todos sus compañeros y profesores.

Una suerte de día en el que la jota, como uno de los máximos exponentes del folclore aragonés, llenó de música, alegría y tradición el patio y las aulas del centro. Permitiendo así a los más pequeños acercarse al folclore de nuestra tierra. Desde la dirección del centro agradecen la dedicación y generosidad del Grupo Altomira por mantener viva la jota y transmitirla a las nuevas generaciones.