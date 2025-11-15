Isabel Enfedaque, primer premio

La artista Isabel Enfedaque Anadón se alzó con el primer premio del XVII Certamen de Pintura Ciudad de Cariñena gracias a su obra Latidos de las Vides, que obtuvo la máxima puntuación del jurado con 24 puntos.

La entrega de galardones tuvo lugar el 2 de noviembre, en la Bodega Solar de Urbezo, durante un acto que sirvió también para inaugurar la exposición con todas las obras participantes.

El jurado, estuvo compuesto por Pilar Sancet, doctora en Historia del Arte y miembro de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte; Jesús Pedro Lorente, catedrático de la Universidad de Zaragoza; Concepción Cebrián, técnica de Patrimonio y Turismo de la Comarca Campo de Cariñena; Jesús Baquero Millán, exprofesor de Educación Plástica y Visual del instituto Joaquín Costa; Eduardo Lozano Chavarría, pintor y artista plástico; y Társila Gimeno, técnica de Cultura del Ayuntamiento de Cariñena.

El segundo premio del certamen recayó en Beatriz Martínez Ríos por su obra Baco, mientras que los accésits fueron para Oro Granate, de Alfonso Barriga García, y Viñedo Velado, de Melchor Balsera Maldonado. El premio especial a la mejor obra de un artista local quedó desierto.