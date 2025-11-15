Komando Komare y The Hot Tubes actuarán para San Clemente

Aladrén se prepara para celebrar San Clemente, una de las fiestas más esperadas del año, que tendrá lugar el fin de semana del 22 de noviembre.

El grupo Komando Komare tocará el sábado 22 en el frontón.

La jornada del sábado comenzará con la popular comida de migas, un clásico de estas fechas que reúne a los vecinos en torno a la tradición y al buen ambiente, seguida de una animada partida de bingo.

A las 17.30 horas se celebrará un acto muy especial con la presentación del cómic Cuentos y leyendas de Aragón. Comarca Campo de Cariñena, una obra que recopila las historias y leyendas de los 14 municipios de la comarca. La parte dedicada a Aladrén está inspirada en la publicación de Santiago Andrés en la revista Aljez, en homenaje a su gran labor de recuperación de la memoria y las tradiciones locales. El acto contará con la presencia de Moratha, autor del cómic, y de Conchita Cebrián, responsable de Cultura de la Comarca Campo de Cariñena.

A las 19.00 horas, el grupo Komando Komare ofrecerá un espectáculo que es toda una explosión de energía y fuerza femenina. Su concierto combina flamenco tradicional (bulerías, alegrías, tangos...) con ritmos de hip hop, soul y coplas por rumbas, abordando letras comprometidas con la realidad y los retos que afrontan las mujeres cada día. Una propuesta llena de superación, unión y alegría, que promete contagiar al público desde el primer acorde.

A las 23.30 horas, será el turno de The Hot Tubes, una superbanda de covers formada por músicos que han pertenecido a reconocidos grupos del panorama nacional e internacional. Con más de 1.000 actuaciones y un repertorio de más de 200 temas del pop-rock nacional e internacional, su calidad musical y su capacidad para conectar con el público convierten cada concierto en una auténtica fiesta inolvidable.

Todos los conciertos son con entrada gratuita, y desde el Ayuntamiento de Aladrén se invita a vecinos y visitantes a compartir esta jornada llena de música, tradición y buen ambiente.