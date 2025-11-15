Llega el otoño cultural a Tosos

Más de 170 personas participaron en la primera de las actividades culturales que la Asociación Nuevo Casino de Tosos ha programado para esta temporada. Esta programación, que comenzó como una prueba hace dos temporadas, arrancó este otoño con una aplaudida actuación del mago aragonés Carlos Sicilia, tras la cual, los asistentes disfrutaron de una suculenta cena inspirada en la cocina mejicana mezclada con la estética terrorífica de moda en la actualidad.

Las suaves temperaturas permitieron a una buena parte de los socios que se congregaron en su pueblo disfrutar de la velada en la calle, ya que el local de esta mítica asociación tosina se quedaba escaso para tanta afluencia.