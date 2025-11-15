Longares repite su tradicional marcha rosa contra el cáncer

El Ayuntamiento de Longares organizó por quinto año consecutivo una andada benéfica, el sábado 15 de noviembre. Si en años anteriores los fondos recaudados fueron para la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística, la Fundación Atención Temprana y la Asociación Mi Princesa Rett, en esta ocasión la recaudación ha ido íntegramente para el Colegio Público de Educación Especial Rincón de Goya de Zaragoza.

A la cita se inscribieron más de 300 personas, que con sus aportaciones han permitido una recaudación de 3.260 euros que irán destinados íntegramente para financiar la instalación de sistemas de climatización en las aulas de este colegio, que acoge a alumnos y alumnas con necesidades especiales que necesitan un entorno saludable, con una temperatura adecuada todo el año, para poder aprender, crecer y disfrutar en condiciones óptimas.

La salida tuvo lugar a las diez de la mañana desde la plaza de España, recorriendo algo más de 5 kilómetros por el término municipal longarino, para finalizar en el pabellón municipal, donde se celebró un masterclass de zumba como colofón de la jornada. El Ayuntamiento de Longares repartió entre las personas inscritas una camiseta conmemorativa del evento, y ofreció un avituallamiento al finalizar la andada.

La teniente de alcalde de Longares, Raquel Losilla Sanz, señala que «se ha batido el récord de los cuatro años anteriores, y ha habido una gran respuesta a esta iniciativa solidaria por parte de los vecinos de Longares y las familias del colegio, a quien hay que agradecer su colaboración, así como a varias personas que no participaron en la andada pero que han aportado su dinero a la causa».

Losilla apunta que «cada paso que dimos el sábado fue un paso hacia el bienestar y la mejora de la calidad de vida de estos chicos y chicas», y anuncia que el consistorio longarino seguirá promoviendo acciones solidarias de este tipo, para caminar juntos por una buena causa.