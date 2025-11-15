Una muestra con mucha planta

El Centro Mercantil de Cariñena acoge del 17 al 30 de noviembre una interesante exposición de semillas y de orquídeas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, el próximo sábado 22 de noviembre, a las 18.00 horas, Daniel Gómez, biólogo y conservador del Botánico de Jaca, ofrecerá la charla titulada El viaje de las plantas.