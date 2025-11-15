Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EXPOSICIÓN

Una muestra con mucha planta

El Centro Mercantil de Cariñena acoge del 17 al 30 de noviembre una interesante exposición de semillas y de orquídeas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, el próximo sábado 22 de noviembre, a las 18.00 horas, Daniel Gómez, biólogo y conservador del Botánico de Jaca, ofrecerá la charla titulada El viaje de las plantas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents