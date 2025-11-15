Nacho Uliaque y Alicia Lite ganan el rally fotográfico

Cariñena celebró el domingo 9 de noviembre una jornada intensa, creativa y llena de emoción con motivo de la primera edición del Rally Fotográfico Cariñena se revela, convocado por el ayuntamiento dentro de los actos de la Ciudad Europea del Vino 2025.

El certamen invitó a los participantes a capturar la esencia de la Ciudad del Vino, bajo el tema Cariñena y la cultura del vino, con un enfoque libre: documental, paisajístico o creativo. En total, se repartieron 550 euros en premios y diez diplomas acreditativos entre las mejores obras.

Desde primera hora, los fotógrafos recorrieron la localidad y sus alrededores en busca de imágenes que reflejaran la identidad, las tradiciones y el patrimonio vitivinícola de la comarca. A mediodía comenzaron a llegar las obras al jurado, que destacó el alto nivel artístico y las miradas personales de las fotografías presentadas.

El fallo se dio a conocer a las 17.30 horas en el Antiguo Ayuntamiento, donde se celebró la entrega de premios.

El jurado, integrado por Gabriel Rivas, Chus Zeytuna y Tarsila Gimeno, realizó, según la organización: «una selección justa y muy cuidada». El ayuntamiento agradeció también la participación de todos los concursantes «por su entusiasmo y por sumarse a esta primera edición», que calificó como «un día lleno de creatividad para recordar en Cariñena».

Por último, el consistorio de Cariñena quiso reconocer públicamente la labor de la fotógrafa Ross Lecca, responsable de la organización del rally, destacando su implicación y dedicación en el desarrollo de esta iniciativa, que se prevé continúe en futuras ediciones.