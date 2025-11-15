Un nuevo brazo elevador para la poda de árboles

El Ayuntamiento de Cosuenda ha dado un paso adelante en la mejora de sus servicios de mantenimiento urbano al incorporar su propio brazo elevador para la poda de árboles. Esta nueva herramienta permitirá realizar trabajos de jardinería y conservación de forma más segura, eficiente y autónoma.

Hasta ahora, el ayuntamiento dependía de maquinaria alquilada o de servicios externos para llevar a cabo estas tareas, lo que suponía una limitación tanto en tiempos como en costes. Con la adquisición del brazo elevador se espera optimizar los recursos municipales y mejorar la planificación de las labores de poda.