Nuevo suelo para el polideportivo de Alfamén

El pabellón polideportivo de Alfamén, como núcleo socio cultural y deportivo de la localidad, está sometido a un uso continuado de actividades deportivas, escolares y municipales que ponen en movimiento a gran parte de los vecinos de la localidad.

Debido al elevado uso de las instalaciones, el pavimento existente se encontraba muy deteriorado, por lo que se pretendió la renovación de la capa de acabado del mismo para poder realizar con seguridad las actividades deportivas, educativas y culturales para disfrute de todos los vecinos de la localidad.

Obras de reparación

La realización de las obras de reparación del pavimento, mediante la renovación de la capa de acabado, añade un valor a la zona recreativa, mejorando las instalaciones para la realización de prácticas deportivas y evita posibles lesiones o accidentes.

La empresa aragonesa Aplicaciones Industriales Sabocos, SL, especializada en este tipo de reformas, fue la adjudicataria del concurso y la encargada de llevar a cabo la obra de renovación. El coste de la misma asciende a unos 25.000 euros financiados con el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Las primeras impresiones de los deportistas que ya han podido practicar diferentes disciplinas sobre la nueva superficie son muy positivas. Los atletas destacan la mejora en la comodidad y seguridad del pavimento, además de su bonito acabado estético que anima a seguir jugando.