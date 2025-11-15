Octubre suena a música y poesía en Encinacorba

El Ayuntamiento de Encinacorba, en su afán de extender y promover actividades culturales de todo tipo, y fomentar la participación de los vecinos, organizó en el mes de octubre dos citas culturales que llenaron el salón de plenos del consistorio de música, poesía y buen ambiente. Los vecinos respondieron con una gran asistencia, disfrutando de dos propuestas muy distintas, pero con algo en común: la cercanía y el talento de sus protagonistas.

Oswaldo Felipe fusionó poesía con ingenio y humor en ‘Artilogios’. | SERVICIO ESPECIAL

El sábado 18 de octubre, el grupo aragonés Biella Nuei presentó Bufacalibos, un espectáculo que revive la música tradicional aragonesa con sonoridades actuales. Durante más de una hora, el público viajó por melodías que evocan la historia, la tierra y la tradición de los cantares populares. Interpretaron canciones de pastores, trasladándonos a los valles pirenaicos, y a los cantos tradicionales de sus pueblos y aldeas.

Fue un concierto que destacó por su energía y sensibilidad. La respuesta del público fue magnífica, con un ambiente cálido y participativo que acompañó a la banda de principio a fin.

Una semana después, el sábado 25, el escenario volvió a llenarse de vida con la llegada de Oswaldo Felipe de la Pai y su obra Artilogios. Este espectáculo, lleno de ingenio y humor, mezcló poesía y objetos mecánicos que marcaban el ritmo de los versos. Con textos de autores como Lorca, Gloria Fuertes, María Elena Walsh o Gerardo Diego, y algunos del propio intérprete, el espectáculo consiguió que el público disfrutara entre risas, aplausos y momentos de ternura.

Ambas actuaciones dejaron la sensación de haber vivido algo especial. Octubre fue, en definitiva, un mes que en Encinacorba recordó la importancia de seguir disfrutando juntos de la cultura, de esos encuentros que invitan a escuchar, mirar y dejarse llevar por lo que ocurre sobre el escenario de una manera colectiva.