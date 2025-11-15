ENCUENTRO LITERARIO
Paniza no pasa página y ensalza la figura de María Moliner
LA CRÓNICA
La Biblioteca María Moliner de Paniza acogió el pasado 11 de noviembre la esperada visita del reconocido escritor Andrés Neuman, dentro del ciclo Conversaciones con autores y autoras que organiza la Diputación Provincial de Zaragoza.
Con la biblioteca repleta de lectores, el escritor presentó su más reciente obra Hasta que empiece a brillar, una biografía de la ilustre vecina de la localidad, María Moliner, que desgrana su vida, desde su infancia en Paniza hasta sus últimos días en la calle Don Quijote nº 1 de Madrid.
En un encuentro cercano y lleno de reflexión, el autor compartió con los asistentes los entresijos de su proceso creativo. El público respondió con entusiasmo, confirmando la conexión entre la literatura y los lectores de Paniza. Se destacó no sólo la labor que realizó con el Diccionario de uso del Español, si no todo el esfuerzo y dedicación que hizo durante toda su vida para llevar la cultura y las letras a las zonas rurales cuando en aquella época no llegaba nada. Ella abrió «esas ventanas maravillosas que son los libros» para que todo el mundo tuviese acceso a ellos. A pesar de todas las trabas a las que se tuvo que enfrentar, nunca se dio por vencida en su empeño. Neuman destaca de ella su tesón, fuerza y optimismo ante la adversidad. Ante la pregunta ¿de dónde sale esa fuerza y ese coraje? todos los asistentes lo tuvieron claro: «Porque nació en Paniza».
