CERTAMEN DE JOTA DE ZARAGOZA
El presente y el futuro del folclore pasa por Muel
MIGUEL BERTOJO
No es que las hermanas Clos Rubio hayan vuelto a ganar el 5 de octubre otro certamen de jota –algo que ya no sorprendería ya a sus muchos y particularmente devotos seguidores−, sino que esta vez era el premio gordo: el Certamen Oficial de Jota de Zaragoza. Y lo han hecho en sendas categorías: Elena, en canto infantil femenino; y María del Pilar, en canto juvenil femenino. ¡Enhorabuena, mañas! Todo Muel está con vosotras y comparte el orgullo de Antonio Clos, su progenitor y, a la sazón, ganador del certamen en su correspondiente categoría en 2013.
Por otro lado, Aritz Marín, otro jovencísimo cantador de apenas nueve años −y que con apenas cinco ya hizo no solo sus pinitos en la localidad, sino que ha ganado diferentes premios importantes−, obtuvo un más que merecido 2º premio en la categoría Benjamín en esta CXXXIX edición del certamen. Discípulo de Ana María González, Aritz ya ha subido otro escalón más en esta sufrida empresa que es la jota. ¡Felicidades, Aritz!
Así que talento en proceso de consolidación y maduración, pero que en los tres casos representa la punta del iceberg de un esfuerzo tanto individual como colectivo de años de trabajo, tesón y entusiasmo. Muel mantiene así muy vigente una tradición musical que incluye canto, rondalla y baile, y que tiene como protagonistas a estos jovencísimos valores, pero que sería algo impensable sin la labor no tan visible de maestros, músicos, grupos entregados como la Asociación Amantes de la Jota de Muel; o el apoyo de los muchos entusiastas anónimos de esta manifestación del folclore aragonés. Gracias a todos y ánimo en esta ardua empresa.
- El 'otro' bar Artigas, el clásico de Zaragoza que enamoró a la princesa Leonor: 'He alimentado a todo el Ejército
- Dimite un alto cargo de Educación del Gobierno de Aragón y señala a Tomasa Hernández: 'En los momentos complicados he sentido una falta de respaldo a mi gestión
- El Real Zaragoza gana y convence ante el Huesca para meterse en la pelea (1-0)
- El pequeño pueblo de Aragón que permanece escondido en el prepirineo: 'Para llegar hay que atravesar un bosque
- Azcón y Chueca no estarán en un palco con ausencias clarificadoras
- ¿Hay vida en la Z-40? Zaragoza se acerca al cuarto cinturón con suelos para 25.000 viviendas en diez años
- El bar del campo del Valdefierro en Zaragoza o el triunfo de la 'cabezonería': 'Viene gente del barrio y de otros clubes a almorzar
- Julián Casanova: 'La actual enseñanza de la historia de los fascismos no es suficiente para contrarrestar las mentiras