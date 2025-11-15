El presente y el futuro del folclore pasa por Muel

No es que las hermanas Clos Rubio hayan vuelto a ganar el 5 de octubre otro certamen de jota –algo que ya no sorprendería ya a sus muchos y particularmente devotos seguidores−, sino que esta vez era el premio gordo: el Certamen Oficial de Jota de Zaragoza. Y lo han hecho en sendas categorías: Elena, en canto infantil femenino; y María del Pilar, en canto juvenil femenino. ¡Enhorabuena, mañas! Todo Muel está con vosotras y comparte el orgullo de Antonio Clos, su progenitor y, a la sazón, ganador del certamen en su correspondiente categoría en 2013.

Por otro lado, Aritz Marín, otro jovencísimo cantador de apenas nueve años −y que con apenas cinco ya hizo no solo sus pinitos en la localidad, sino que ha ganado diferentes premios importantes−, obtuvo un más que merecido 2º premio en la categoría Benjamín en esta CXXXIX edición del certamen. Discípulo de Ana María González, Aritz ya ha subido otro escalón más en esta sufrida empresa que es la jota. ¡Felicidades, Aritz!

Así que talento en proceso de consolidación y maduración, pero que en los tres casos representa la punta del iceberg de un esfuerzo tanto individual como colectivo de años de trabajo, tesón y entusiasmo. Muel mantiene así muy vigente una tradición musical que incluye canto, rondalla y baile, y que tiene como protagonistas a estos jovencísimos valores, pero que sería algo impensable sin la labor no tan visible de maestros, músicos, grupos entregados como la Asociación Amantes de la Jota de Muel; o el apoyo de los muchos entusiastas anónimos de esta manifestación del folclore aragonés. Gracias a todos y ánimo en esta ardua empresa.