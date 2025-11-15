La psicóloga Isa Duque mantendrá dos talleres con alumnos y vecinos

La reconocida psicóloga y comunicadora Isa Duque, más conocida como psicowoman (@lapsicowoman) visitará la Comarca Campo de Cariñena.

El próximo 26 de noviembre, casi 200 alumnos del Instituto Joaquín Costa podrán disfrutar del taller #VivaElAmorDelBueno, una actividad que pretende proporcionar claves concretas para prevenir las violencias machistas, y detectar y acercar los servicios disponibles para el acompañamiento a quién lo requiera. En él, se hablará de emociones, masculinidades diversas, construcción del modelo social del amor, de prevención de acoso, aceptación de la diversidad…. Y se proporcionarán modelos de relaciones (de amistad, con uno mismo o una misma).

Además, todos los vecinos de la comarca están invitados a participar en el taller Como acercarnos a la generación Z, que esta divulgadora reconocida a nivel nacional ofrecerá en el Teatro Olimpia de Cariñena ese mismo día 26 de noviembre a las 18.00 horas. En esta charla se abordarán en profundidad los desafíos y particularidades de esta generación, a menudo incomprendida. La charla busca tender puentes y fomentar una visión libre de prejuicios (adultismo) hacia los jóvenes nacidos aproximadamente entre 1994 y 2010.

Los interesados en participar pueden inscribirse en la página web www.campodecarinena.es.