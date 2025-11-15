FARMACIA RURAL
Reconocimiento del COFZ a la farmacéutica Mónica Sayalero
LA CRÓNICA
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza (COFZ) ha otorgado un reconocimiento a la farmacéutica de Cosuenda, Mónica Sayalero Parreño, por su labor profesional y el servicio que ofrece en su farmacia rural. El lema que menciona, Ars cum natura ad salutem conspirans (El arte con la naturaleza conspirando para la salud), es el lema de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.
El Ayuntamiento de Cosuenda se ha sumado al colegio farmacéutico para reconocer la gran labor que realiza la farmacéutica, al igual que sus compañeros de otros pequeños municipios, ya que cada vez los pueblos son más pequeños y los farmacéuticos realizan más labores que facilitan la vida a los vecinos.
Emprender con una farmacia rural es una oportunidad muy satisfactoria pero también es un fuerte compromiso social y asistencial en comunidades pequeñas.
