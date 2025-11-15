La Ruta apuesta por el turismo de experiencias

Del 7 al 9 de octubre de 2025 participamos en la V Convención Turespaña, un evento celebrado en Cáceres y organizado por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) en colaboración con la Junta de Extremadura. Este encuentro reunió a más de 300 entidades públicas y privadas, expertos, universidades y representantes del sector turístico, consolidándose como una de las citas más relevantes para la industria en España.

Carmen Gracia con organizadores del Cannonau Likeness Int.

El tema central de esta edición fue el turismo de experiencias, con un fuerte énfasis en la sostenibilidad económica, social y medioambiental. En 2026 esta importante cita del mundo del turismo será en Zaragoza en el mes de octubre.

Mesa redonda sobre enoturismo en el simposio.

El 14 de octubre organizamos un paseo hasta el estanque de Cariñena, una inicitiava con la intención de presentar a los asistentes el proyecto “Paseos de la Ruta” invitando a visitantes y locales a recorrer a pie las catorce localidades que conforman la ruta. Los Paseos de la Ruta están diseñados para que, sin mucho esfuerzo, los participantes puedan transitar por caminos, parques y calles de localidades de la ruta del vino.

Paseo de la Ruta al Estanque de Cariñena.

Proyección internacional

El Tercer Encuentro Cannonau Likeness Internacional, celebrado el 4 de noviembre en Cagliari (Cerdeña), ha sido un evento clave para el mundo del vino mediterráneo, destacando la presencia internacional y la colaboración entre regiones vitivinícolas.

En esta edición, España tuvo un papel protagonista como nación invitada, y la DO Cariñena estuvo representada por Carmen Gracia, gerente de la Ruta del Vino, participando en las mesas redondas y actividades programadas, compartiendo experiencias y estrategias para promocionar el enoturismo y la cultura del vino. La presencia de Cariñena refuerza los lazos entre Cerdeña y Aragón, dos regiones que apuestan por la innovación y la sostenibilidad en el sector vitivinícola. Esta tercera edición del Cannonau Likeness Internacional puso especial atención en los jóvenes y en cómo conectar el vino con las nuevas generaciones, siendo el enoturismo un importante activo para añadir atractivo e interés.

Día del enoturismo

El 9 de noviembre se celebró el Día Mundial del Enoturismo con una programación especial, enmarcada en la designación de Cariñena como Ciudad Europea del Vino 2025. Acuarelas entre Viñedos, el primer Rallye Fotográfico, Ainhoa Arteta en concierto y un bus del vino especial con el que llegamos a Aguarón para continuar paseando por los campos y viñedos hasta Cosuenda.