El terror y la diversión recorren calles y casas en pueblos ‘encantados’

Los pueblos del Campo de Cariñena volvieron a disfrutar de un ambiente terroríficamente divertido con la celebración de Halloween.

No faltó el tradicional recorrido de los más jóvenes por las calles de Aguarón. | SERVICIO ESPECIAL

En Aguarón, la programación comenzó el viernes 31 de octubre con el tradicional recorrido de truco o trato organizado por la asociación de padres y madres por las calles. Además, para esa tarde tan especial, Diego y María prepararon un túnel del terror pensado para los chicos y chicas del pueblo. La jornada continuó en el Pub Battibul, donde la AMPA ofreció una merienda para todos los participantes. No faltaron los bailes, los disfraces y el buen humor en un ambiente festivo que volvió a demostrar la implicación de las familias y la colaboración de este establecimiento, siempre dispuesto a apoyar las actividades locales.

En Aladrén hubo cine, talleres y el recorrido por las casas del municipio. | SERVICIO ESPECIAL

La fiesta continuó el 1 de noviembre, cuando el Ayuntamiento de Aguarón, junto con la Comisión de Fiestas, organizó una gran cena popular para celebrar el Día de Todos los Santos y el fin de la campaña de vendimia. Más de 125 personas se reunieron en el pabellón para disfrutar de una cena de hermandad, con un menú compuesto por migas con uva, carrilleras en salsa y postre. La velada continuó con un animado baile amenizado por DJ Álex Pardos y DJ Set Jesús.

En Alfamén, la fiesta comenzó con un delicioso chocolate caliente preparado por el AMPA. | SERVICIO ESPECIAL

En Aladrén también se disfrutó de todas las actividades programadas. Hubo cine con palomitas, talleres de manualidades y pintacaras, donde los más pequeños crearon decoraciones terroríficas y ayudaron a ambientar el frontón con murciélagos, calabazas y fantasmas. Tampoco faltó el tradicional truco o trato por las calles del municipio, una de las actividades más esperadas, en la que los niños y las niñas recorrieron las casas recolectando caramelos entre risas y sustos. La jornada se completó con un emocionante escape room, El aquelarre, que convirtió varios zonas del pueblo en escenarios llenos de misterio y diversión. Como cada año, la decoración de las casas fue otro de los grandes atractivos, con fachadas espectaculares que sorprendieron a todos. El premio al mejor decorado recayó en una vivienda que se llevó un sabroso jamón de Encinacorba.

Las casas de Encinacorba se adornaron y ambientaron para la noche de difuntos. | SERVICIO ESPECIAL

En Alfamén, Halloween comenzó con un delicioso chocolate caliente preparado por el AMPA, que dio la bienvenida a niños y familias para disfrutar de una jornada inolvidable. Los más pequeños participaron en originales juegos de truco o trato, recorriendo los distintos espacios decorados con motivos de miedo, calabazas y telarañas, mientras lucían sus mejores disfraces y caracterizaciones. La creatividad y el entusiasmo fueron los verdaderos protagonistas de la tarde. Y cuando cayó la noche, la diversión continuó con una animada disco móvil, que hizo bailar hasta altas horas de la madrugada, poniendo el broche final a una celebración repleta de música, risas y espíritu festivo.

El túnel del terror de Tosos se convirtió en un escenario de miedo. | SERVICIO ESPECIAL

En Cosuenda, niños y mayores recorrieron las calles con sus disfraces terroríficos. Luego el AMPA realizó unos perritos calientes con toda clase de salsas que estaban «para chuparse los dedos». Y para finalizar un dj amenizó la noche. Además, al día siguiente, Erika (del bar parroquial) preparó una fiesta genial con música infantil, regalos y chuches para todos los asistentes.

En Cosuenda, niños y mayores recorrieron las calles con sus disfraces terroríficos. | SERVICIO ESPECIAL

En Encinacorba, las actividades comenzaron con el taller de calabazas en la casa de cultura. Niños, jóvenes y adultos compartieron mesa y cuchillos para vaciar, tallar y decorar sus calabazas. Por la tarde, los más mayores disfrutaron de una sesión de cine con temática de terror en la sala audiovisual de la biblioteca, mientras que los más pequeños participaron en un taller de manualidades en el que crearon esqueletos y murciélagos. Luego se desarrolló el esperado truco o trato, con punto de encuentro en el ayuntamiento, que lucía una decoración especial realizada por el grupo de mayores durante sus talleres semanales. El recorrido por las calles se convirtió en una tarde de risas y sustos amistosos, con familias y grupos de amigos disfrutando del paseo. Fue una celebración sencilla pero muy participada, en la que se notó el cariño y la implicación de quienes colaboraron en cada detalle, con la decoración y ambientación de la entrada y patios de sus casas, la preparación y obsequio de dulces para niños y de un buen moscatel de Encinacorba para adultos.

Los niños de Paniza volvieron a crear un ambiente de misterio y terror en Halloween. | SERVICIO ESPECIAL

En Paniza, la celebración de Halloween volvió a llenar las calles con los aterradores niños recorriendo las calles del pueblo con el tradicional truco o trato. La bruja Juli y las brujitas Paula y Vanessa hicieron disfrutar a los pequeños con sus maravillosas casas y ventanas encantadas.

Los niños disfrazados de Vistabella disfrutaron de juegos y música. | SERVICIO ESPECIAL

En Tosos, durante las horas de sol del día de Todos los Santos, las calles del cementerio municipal se llenaron de gente y de los vivos colores de las flores con las que adornaban las lápidas de sus familiares. Las sombras de la tarde atrajeron las almas hasta el túnel del terror donde se encontraban con el más allá. Después de meses de trabajo de varias voluntarias, esta atracción temporal abrió sus puertas mejorada y ampliada, resultando un éxito de participación de actores y de concurrencia de público.

Y en Vistabella, la Comisión de Fiestas organizó juegos, disfraces y música. Los niños llenaron las calles con faroles y calabazas, mientras los mayores preparaban los ramos para el día siguiente.