Los trabajos en la línea ferroviaria acumulan retrasos

El Ayuntamiento de Encinacorba participó en una reunión con responsables de Adif sobre el estado de las obras de mejora de la línea ferroviaria que atraviesa la comarca. Durante el encuentro se explicó que los trabajos, financiados con fondos europeos Next Generation, acumulan varios retrasos respecto al calendario previsto inicialmente.

La inversión total asciende a 500 millones de euros, y aunque en un principio se esperaba que las obras concluyeran antes de finalizar el año, los plazos se han ampliado. Adif prevé ahora que la línea pueda volver a usarse con trenes de viajeros en el primer cuatrimestre del próximo año, aproximadamente hacia abril. A partir de entonces, los trenes circularán de nuevo, aunque las obras continuarán en algunos tramos. Se aclaró que estos trabajos no impedirán el uso del tren con pasajeros. Hasta entonces, se mantendrá la conexión por autobús hasta que la circulación ferroviaria quede completamente restablecida.

Entre los motivos del retraso se encuentran diversas dificultades técnicas y geológicas surgidas durante la ejecución. En varios puntos del trazado, el terreno no presentó las características esperadas, lo que obligó a realizar nuevos estudios y modificaciones del proyecto. Además, en algunos municipios se han hallado restos arqueológicos e históricos, incluidos restos humanos vinculados a fusilamientos de la Guerra Civil.

Encinacorba es, dentro de la línea, uno de los municipios más afectados por estas demoras. En su término se concentran ocho túneles, lo que complica notablemente la intervención. Estos túneles deben ser adaptados a las nuevas exigencias técnicas de ancho de vía, altura del túnel, electrificación y velocidad, similares a las de los trenes europeos. Esa densidad de infraestructuras en un tramo tan reducido ha hecho que los trabajos sean más lentos que en otros municipios del recorrido.

Pese a estas dificultades, los responsables de Adif señalaron que se trabaja con la previsión de concluir definitivamente las obras en el plazo de un año, es decir, hacia el próximo mes de noviembre.

También han vuelto a reiterar su compromiso con el municipio para reparar los daños ocasionados durante las actuaciones, según indica el consistorio.