Tres nuevascámaras vigilan el polígono Entreviñas

El Ayuntamiento de Cariñena ha instalado tres nuevas cámaras de videovigilancia en los accesos al Polígono Industrial Entreviñas, reforzando así la seguridad en una de las zonas clave para la economía local. La actuación ha contado con el respaldo del Gobierno de Aragón, que ha financiado el 50% del coste total a través de su línea de subvenciones para actuaciones de mejora y modernización de áreas industriales. El presupuesto de esta fase asciende a 26.109,64 euros, de los cuales el Ejecutivo autonómico ha aportado 13.055 euros.

Esta medida da continuidad al compromiso adquirido por el consistorio en marzo de 2023, cuando, a raíz de un aumento de los robos en explotaciones agrícolas, se celebró una reunión con el entonces subdelegado del Gobierno en Zaragoza, actual delegado del Gobierno en Aragón, y altos mandos de la Guardia Civil. En aquel encuentro se trazó una hoja de ruta para mejorar la seguridad, que incluía, entre otras medidas, la instalación de un sistema de videovigilancia.

Plan por fases

El plan se está ejecutando por fases, tal y como se preveía. La primera de ellas se completó en 2024, con la instalación de cinco cámaras en el casco urbano del municipio. Esta actuación, con un coste de 43.802,77 euros, se financió inicialmente con recursos propios del ayuntamiento, aunque posteriormente recibió una ayuda de 14.482,97 euros de la Diputación de Zaragoza (DPZ) a través del Plan Agenda 2030.

Para garantizar la máxima efectividad de los dispositivos, la ubicación de las cámaras y la priorización de su instalación se ha llevado a cabo contando en todo momento con la colaboración y el asesoramiento técnico del puesto de la Guardia Civil de Cariñena.

Con la vista puesta en el futuro, el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, ha reafirmado la continuidad del proyecto: «En las próximas semanas abordaremos la elaboración de los presupuestos generales del ayuntamiento para 2026 y habilitaremos una partida financiada con recursos propios, como en años anteriores, sin perjuicio de solicitar apoyo económico a otras administraciones».