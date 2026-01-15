Más de 1,2 millones para inversiones

El presupuesto contempla 1.240.334,08 euros en inversiones, a los que se suman 12.966,65 euros en transferencias de capital para actuaciones como la pintura de los atrios de la Iglesia y la instalación de estores en el Centro Mercantil.

A esta cifra se añaden inversiones ya licitadas y adjudicadas en 2025, cuya ejecución se desarrollará en 2026, por un importe de 1.104.815,94 euros. Entre ellas figuran la rehabilitación del Torreón de las Monjas y del Pozo Aljibe financiada mediante préstamo y ayudas DPZ y DGA, el Parque de Drones que se pagará con una ayuda de Fedivalca, el cambio del alumbrado público a tecnología led financiada con una ayuda del IDAE-Ministerio para la Transición Ecológica y el Espacio de Festejos Garnacha Fórum con cargo al Plan PLUS 2026 de la Diputación de Zaragoza.

Con cargo al Plan PLUS 2026, se ejecutarán dos grandes líneas de inversión. En educación, con 75.606,61 euros, se acometerán mejoras en la Escuela Infantil Arcoíris, con nuevo suelo de caucho en el recreo y cambio de caldera, así como el camino escolar y el patio de recreo de primaria en el colegio.

En deportes, se invertirán 301.542,10 euros en la cubrición de pistas de pádel, renovación de canchas de tenis con césped artificial, mejora de vallados, porterías, iluminación led y videovigilancia, arreglo de vestuarios y piscinas municipales, ampliación de zonas de calistenia, renovación del equipamiento del gimnasio municipal y la instalación de un videomarcador en el campo de fútbol.

A través del Plan +Provincia, se licitarán tres contratos de obras: la renovación de la red de abastecimiento de agua, la pavimentación de viales y acondicionamiento de aparcamientos públicos, y las mejoras en las riberas del río Frasno y en las travesías del municipio, con actuaciones en zonas ajardinadas y espacios urbanos.

Con recursos propios, el ayuntamiento acometerá actuaciones como la legalización y puesta en marcha del Hostal Virgen de Lagunas, el proyecto de helipuerto nocturno, un nuevo escenario de fiestas, la iluminación de Navidad, el Plan de Ordenación del Tráfico, la publicación de un libro sobre el patrimonio ganadero de Rafael Gutiérrez y la puesta en marcha del Punto Limpio, una vez sea cedido por la Comarca. Estas inversiones se completarán, tras la liquidación del presupuesto de 2025, con nuevas actuaciones como la tercera fase del Plan de Cámaras de Seguridad.