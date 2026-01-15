Alegría, luz e ilusión en estas fiestas

Paniza comenzó las celebraciones navideñas el 6 de diciembre con el tradicional encendido de luces, marcando oficialmente el inicio de unas fechas tan esperadas por sus vecinos y visitantes. El párroco, D. Nehemias, junto con los niños que realizarán la primera comunión este año, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a unas navidades cargadas de actividades y emoción. Todo ello deleitado con un chocolate caliente para templar el frío de estos días.

Las luces iluminaron las calles de la localidad. / SERVICIO ESPECIAL

El domingo 7 se vivió una entrañable jornada con la subida al Santuario de la Virgen del Águila, donde los niños y niñas de la localidad, junto a sus vecinos, participaron con ilusión en el montaje del belén, manteniendo viva una de las tradiciones más queridas del municipio.

Festival del Día de los Santos Inocentes. / SERVICIO ESPECIAL

Las actividades continuaron el lunes 8 con una sesión de cine familiar en la que se proyectó la conocida película Mufasa, el rey león , ofreciendo un momento de ocio para todas las edades.

Concierto de cine mudo protagonizado por el pianista Alfonso Latorre. / SERVICIO ESPECIAL

El viernes 26, la cultura volvió a ser protagonista con el concierto de cine mudo Charles Chaplin Cines Modernos , una experiencia única e inmersiva que contó con el acompañamiento al piano de Alfonso Latorre Bellido.

La Asociación Zaragoza Lírico y Cultural realizó un magnífico recital. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 27 tuvo lugar un emotivo recital lírico navideño en la Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles por la Asociación Zaragoza Lírico y Cultural. La actuación contó con la participación de Graciela Saavedra (soprano), Carolina Nalváez (mezzosoprano), Ángel Baile (tenor) y Jesús Julián (tenor y vecino de Paniza). La dirección musical y el acompañamiento al piano corrieron a cargo de Eliberto Sánchez, músico dedicado desde 1998 a la divulgación y enseñanza de la lírica en el territorio aragonés. El programa incluyó una selección de obras de la lírica universal, española y navideña, que hicieron disfrutar al numeroso público asistente. El recital concluyó con la interpretación a cuatro voces del villancico de Paniza, Duérmete, Niño hermoso , obra de Mosén Domingo Agudo y adaptada para la ocasión por Eliberto Sánchez, que fue recibida con una ovación del público puesto en pie.

Se repartió un delicioso chocolate caliente entre los vecinos. / SERVICIO ESPECIAL

Un día después, el domingo 28 de diciembre, se celebró el tradicional festival Santos Inocentes, donde, un año más, los más pequeños de Paniza demostraron su talento y alegría a través de bailes y actuaciones, arrancando los aplausos del público asistente.

Como broche final a las fiestas, el día 5 de enero Paniza recibió la esperada visita de Sus Majestades los Reyes de Oriente, que recibieron a todos los niños y niñas del municipio antes de la noche más mágica del año.