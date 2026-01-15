NAVIDAD EN PANIZA
Alegría, luz e ilusión en estas fiestas
La Crónica del Campo de Cariñena
Paniza comenzó las celebraciones navideñas el 6 de diciembre con el tradicional encendido de luces, marcando oficialmente el inicio de unas fechas tan esperadas por sus vecinos y visitantes. El párroco, D. Nehemias, junto con los niños que realizarán la primera comunión este año, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a unas navidades cargadas de actividades y emoción. Todo ello deleitado con un chocolate caliente para templar el frío de estos días.
El domingo 7 se vivió una entrañable jornada con la subida al Santuario de la Virgen del Águila, donde los niños y niñas de la localidad, junto a sus vecinos, participaron con ilusión en el montaje del belén, manteniendo viva una de las tradiciones más queridas del municipio.
Las actividades continuaron el lunes 8 con una sesión de cine familiar en la que se proyectó la conocida película Mufasa, el rey león , ofreciendo un momento de ocio para todas las edades.
El viernes 26, la cultura volvió a ser protagonista con el concierto de cine mudo Charles Chaplin Cines Modernos , una experiencia única e inmersiva que contó con el acompañamiento al piano de Alfonso Latorre Bellido.
El sábado 27 tuvo lugar un emotivo recital lírico navideño en la Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles por la Asociación Zaragoza Lírico y Cultural. La actuación contó con la participación de Graciela Saavedra (soprano), Carolina Nalváez (mezzosoprano), Ángel Baile (tenor) y Jesús Julián (tenor y vecino de Paniza). La dirección musical y el acompañamiento al piano corrieron a cargo de Eliberto Sánchez, músico dedicado desde 1998 a la divulgación y enseñanza de la lírica en el territorio aragonés. El programa incluyó una selección de obras de la lírica universal, española y navideña, que hicieron disfrutar al numeroso público asistente. El recital concluyó con la interpretación a cuatro voces del villancico de Paniza, Duérmete, Niño hermoso , obra de Mosén Domingo Agudo y adaptada para la ocasión por Eliberto Sánchez, que fue recibida con una ovación del público puesto en pie.
Un día después, el domingo 28 de diciembre, se celebró el tradicional festival Santos Inocentes, donde, un año más, los más pequeños de Paniza demostraron su talento y alegría a través de bailes y actuaciones, arrancando los aplausos del público asistente.
Como broche final a las fiestas, el día 5 de enero Paniza recibió la esperada visita de Sus Majestades los Reyes de Oriente, que recibieron a todos los niños y niñas del municipio antes de la noche más mágica del año.
