Una ambiciosa hoja de ruta mejorará el municipio en 2026

Tosos mira a 2026 con optimismo y una ambiciosa hoja de ruta en materia de infraestructuras, con varias actuaciones clave que permitirán mejorar espacios públicos, servicios y la calidad de vida de los vecinos. Algunas de ellas ya han dado sus primeros pasos y otras comenzarán a lo largo del próximo año, configurando un periodo de importantes mejoras para la localidad.

Una de las actuaciones más inmediatas llega de la mano del Plan PLUS 2025, con el que ya se ha adjudicado la obra de acondicionamiento del local inferior del palacio de los marqueses, el que recae a la calle San Roque. Este espacio se transformará en un local multiusos, pensado para acoger actividades muy diversas, reuniones vecinales e incluso con la posibilidad de destinarse a un uso comercial en el futuro. El proyecto incluye además la adecuación de dos baños, lo que permitirá que el espacio sea plenamente funcional y accesible para diferentes usos.

De cara al PLUS 2026, el Ayuntamiento de Tosos tiene previsto acometer la rehabilitación del Callizo, un paso céntrico y muy utilizado que presentaba un avanzado estado de deterioro. Esta intervención era muy demandada por los vecinos y permitirá recuperar un lugar emblemático del casco urbano. Dentro del mismo plan también se contempla el reasfaltado de varios tramos de las calles altas del municipio, que se encuentran en peor estado y que verán mejorada notablemente su seguridad y comodidad.

Circunvalación

La actuación de mayor envergadura llegará a través del Plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza. Gracias a este programa se ampliará y renovará por completo el pavimento del camino que circunvala la localidad, una vía muy transitada tanto por agricultores como por servicios esenciales, como el de recogida de basuras. Esta obra supondrá una mejora sustancial en un itinerario clave para el día a día de Tosos.

Por último, y mirando al final de 2026, está previsto que comiencen las obras de la travesía, una actuación largamente esperada y comprometida por la DPZ. El mal estado actual del pavimento hacía especialmente necesaria esta intervención, que permitirá mejorar la seguridad vial y la imagen de uno de los principales accesos al municipio. En conjunto, un año decisivo para modernizar y poner a punto espacios fundamentales de Tosos.