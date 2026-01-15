Cariñena estrena su calendario festivo

Las fiestas y celebraciones vuelven a marcar el ritmo del año en Cariñena. El Ayuntamiento de la localidad ha dado a conocer el calendario festivo de la localidad para 2026, un avance que permite a vecinos y vecinas planificar con tiempo tanto sus vacaciones como su participación en las citas que forman parte de la identidad colectiva del municipio.

El año arrancará con San Valero, que se celebrará el jueves 29 de enero, jornada declarada festivo local. La festividad se prolongará con actos los días 28, 30 y 31 de enero, ampliando la celebración más allá del día central.

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, el lunes 6 de abril, Lunes de Pascua, tendrá lugar una de las citas más arraigadas del calendario: la romería al Santuario de Nuestra Señora de Lagunas, que cada año reúne a familias y cuadrillas en un ambiente de convivencia y tradición.

El jueves 23 de abril, festividad de San Jorge, la cultura tomará protagonismo con la celebración del Día del Libro, cuyas actividades se concentrarán en esa misma jornada. Poco después llegará San Isidro, patrón del campo, que se celebrará el viernes 15 de mayo, aunque la misa en su honor tendrá lugar el domingo 17 de mayo, facilitando la participación vecinal.

El verano traerá consigo las fiestas de San Cristóbal, que se desarrollarán los días 3, 4 y 5 de julio, según ha comunicado la asociación cultural promotora. Ya en agosto, el sábado 22, tendrá lugar la tradicional presentación de las Reinas de Fiestas.

Las fiestas en honor al Santo Cristo de Santiago, eje central del calendario festivo cariñenense, se celebrarán del viernes 11 al miércoles 16 de septiembre, siendo festivo local el lunes 14 de septiembre.

El año se cerrará con la Fiesta de la Vendimia, uno de los eventos más emblemáticos de la localidad y de la comarca, que se prevé celebrar del 25 al 27 de septiembre.

Con este adelanto del calendario, Cariñena no solo pone fechas a sus fiestas, sino que dibuja el mapa emocional del año que está por venir: meses de encuentros, tradiciones compartidas y celebraciones que vuelven a reunir al pueblo en torno a lo que lo identifica y lo une.