Un árbol vecinal ilumina la Navidad

Cosuenda ha estrenado un árbol de Navidad muy especial construido con esmero, ilusión y mucho cariño por los propios vecinos. Ubicado en la plaza de la Iglesia, el árbol no solo adorna el centro del municipio, ha sido pensado para transmitir calidez, unión y esperanza. Es un homenaje a la colaboración vecinal, a las tradiciones compartidas y al deseo común de hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Este árbol no solo ilumina la plaza: ilumina también el alma de un pueblo que sabe que lo más valioso que tiene es su gente.

Estas navidades el árbol ya se ha convertido en punto de encuentro para familias, niños y mayores, que se acercaron a contemplarlo, hacerse fotos y compartir momentos entrañables.