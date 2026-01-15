UN PROYECTO DE UNIÓN E ILUSIÓN
Un árbol vecinal ilumina la Navidad
La Crónica del Campo de Cariñena
Cosuenda ha estrenado un árbol de Navidad muy especial construido con esmero, ilusión y mucho cariño por los propios vecinos. Ubicado en la plaza de la Iglesia, el árbol no solo adorna el centro del municipio, ha sido pensado para transmitir calidez, unión y esperanza. Es un homenaje a la colaboración vecinal, a las tradiciones compartidas y al deseo común de hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Este árbol no solo ilumina la plaza: ilumina también el alma de un pueblo que sabe que lo más valioso que tiene es su gente.
Estas navidades el árbol ya se ha convertido en punto de encuentro para familias, niños y mayores, que se acercaron a contemplarlo, hacerse fotos y compartir momentos entrañables.
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Un hombre agrede con 'extrema gravedad' a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias
- El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco
- Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores
- El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
- Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica