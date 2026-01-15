Arreglados los caminos dañados por las tormentas en Alfamén

Las tormentas de finales del mes de septiembre de 2025 produjeron graves destrozos en los caminos de Alfamén que se habían arreglado en julio. Los daños fueron especialmente notables en varios tramos de tres pasos por el barranco de Borja, provocando un problema de seguridad para el tránsito de vehículos.

En diciembre se realizaron los arreglos de los mencionados pasos que consistieron en la limpieza del cauce, la construcción de escolleras para su refuerzo mediante grandes bloques de piedra de Calatorao, y, posteriormente, la aplicación de hormigón para la consolidación de las escolleras y del firme de los pasos. La inversión se ha realizado con fondos propios del ayuntamiento y ha ascendido a unos 30.000 euros.

Por otro lado, también a comienzos de diciembre llegó la motoniveladora de la DPZ que, hasta mediados de enero de este año, se ha encargado de acondicionar los caminos de la localidad que quedaron en peor estado. Se ha aplicado en algunos puntos la zahorra de asfalto obtenida del arreglo de la carretera de Calatorao que se estaba llevando a cabo en ese momento. Para ello, además, el ayuntamiento alquiló un rulo para compactar dicha zahorra y mejorar el estado de aquellos tramos de caminos más necesitados y transitados.