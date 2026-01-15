El arte zagrí protagoniza unas jornadas en febrero

El Ayuntamiento de Villanueva de Huerva y su Centro de Interpretación presentan las I Jornadas Divulgativas del Arte Zagrí Aragonés, el 21 de febrero, a partir de las 10.30 horas, en el salón del ayuntamiento. Su objetivo es promover el conocimiento de la arquitectura zagrí en Aragón, que se desarrolló en nuestras tierras en época islámica, sobre todo, en el siglo XI.

En ella participarán los principales investigadores expertos en el tema: Javier Peña, José Miguel Pinilla y Jaime Carbonel, que contarán, de manera sencilla y didáctica, los elementos que los ha llevado a reconsiderar la catalogación como estilo mudéjar de muchas de las torres de la provincia de Zaragoza, prestando especial atención a las ubicadas en nuestra comarca, y a la conservada junto a la iglesia parroquial de Villanueva de Huerva.

El programa incluirá las conferencias Introducción al arte Zagrí y Torres de ascendencia islámica en la comarca de Cariñena. Finalmente, se realizará una visita guiada al alminar islámico ubicado junto a la iglesia parroquial de Villanueva.

Todas las actividades son gratuitas. Para información adicional, llamar o enviar WhatsApp al 621290458 (CDI Dinosaurios de Zaragoza).