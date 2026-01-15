ACTIVIDADES DIDÁCTICAS GRATUITAS
El arte zagrí protagoniza unas jornadas en febrero
La Crónica del Campo de Cariñena
El Ayuntamiento de Villanueva de Huerva y su Centro de Interpretación presentan las I Jornadas Divulgativas del Arte Zagrí Aragonés, el 21 de febrero, a partir de las 10.30 horas, en el salón del ayuntamiento. Su objetivo es promover el conocimiento de la arquitectura zagrí en Aragón, que se desarrolló en nuestras tierras en época islámica, sobre todo, en el siglo XI.
En ella participarán los principales investigadores expertos en el tema: Javier Peña, José Miguel Pinilla y Jaime Carbonel, que contarán, de manera sencilla y didáctica, los elementos que los ha llevado a reconsiderar la catalogación como estilo mudéjar de muchas de las torres de la provincia de Zaragoza, prestando especial atención a las ubicadas en nuestra comarca, y a la conservada junto a la iglesia parroquial de Villanueva de Huerva.
El programa incluirá las conferencias Introducción al arte Zagrí y Torres de ascendencia islámica en la comarca de Cariñena. Finalmente, se realizará una visita guiada al alminar islámico ubicado junto a la iglesia parroquial de Villanueva.
Todas las actividades son gratuitas. Para información adicional, llamar o enviar WhatsApp al 621290458 (CDI Dinosaurios de Zaragoza).
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Un hombre agrede con 'extrema gravedad' a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias
- El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco
- Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores
- El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
- Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica