Los atletas preparan las zapatillas para una nueva 5K 10K

Cariñena volverá a convertirse en punto de encuentro para el atletismo popular con la celebración de la X 5K 10K Ciudad de Cariñena, el domingo 22 de febrero de 2026. La prueba alcanza su décima edición tras no celebrarse en 2025 y lo hace reafirmando su condición de cita deportiva consolidada, muy valorada tanto por corredores y corredoras como por el público que cada año acompaña el desarrollo de la carrera.

Desde el Ayuntamiento de Cariñena se destaca el carácter popular y participativo de esta prueba, así como su contribución a la promoción del deporte y a la dinamización de la localidad, subrayando la importancia de recuperar en 2026 una cita ya plenamente identificada con el calendario deportivo local.

La competición contará con dos distancias oficiales, 5K y 10K, ambas sobre un recorrido urbano 100 % asfaltado, rápido y accesible, diseñado para favorecer tanto la participación como la consecución de buenas marcas.

Inscripciones y más información Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de febrero de 2026, o hasta completar plazas, a través de la web oficial de la prueba. En la distancia 5K, el precio será de 10 euros hasta el 26 de enero, pasando a 13 euros en el segundo tramo, mientras que en el 10K la tarifa será de 13 euros en el primer plazo y de 16 euros en el segundo. La inscripción incluye dorsal con chip, camiseta técnica conmemorativa, bolsa del corredor, seguro de accidentes, cronometraje y acceso a los avituallamientos. Las carreras escolares serán gratuitas, con inscripción previa obligatoria. Las inscripciones y toda la información general sobre la prueba pueden consultarse en la web oficial www.5-10kciudaddecarinena.com.

La salida de ambas pruebas absolutas está prevista a las 10:00 horas, con llegada en el mismo punto, facilitando el seguimiento por parte del público. En el 10K se dispondrá de avituallamiento líquido intermedio, mientras que en meta se ofrecerá avituallamiento líquido y sólido para todas las personas participantes.

La jornada se completará con las carreras escolares, que comenzarán a partir de las 12.15 horas, reforzando el compromiso con el deporte base y la participación de niños y niñas.

La X 5K 10K Ciudad de Cariñena está organizada por el Ayuntamiento de Cariñena, con la dirección técnica de Fartleck Sport, y cuenta con el respaldo de un sólido tejido de patrocinadores y entidades colaboradoras, entre ellos la DO Cariñena, Lacasa y Armonía Cosmética Natural, además de la colaboración de la Federación Aragonesa de Atletismo.