El Ayuntamiento de Cariñena incrementa su presupuesto casi un 24% respecto a 2025

El Pleno del Ayuntamiento de Cariñena aprobó inicialmente el 1 de diciembre Presupuesto General para 2026 con los votos a favor de PSOE y CHA, la abstención de Vox y el voto en contra del PP. Las cuentas ascienden a 4.893.086,15 euros, lo que supone un incremento del 23,9 % respecto a 2025.

El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, anunció que el grueso de los impuestos, tasas y precios públicos permanecerán congelados, incorporando únicamente dos modificaciones: la eliminación de la tasa por uso de instalaciones deportivas, que entrará en vigor el 1 de enero, y la actualización de la tasa de residuos, en cumplimiento de la Ley 7/2022, cuya aplicación se prevé en el segundo trimestre del año.

Tras analizar el capítulo de ingresos, cuyo incremento viene motivado fundamentalmente por las transferencias de la Diputación de Zaragoza, el alcalde desglosó las principales partidas de gasto.

Capítulo de personal

El capítulo de personal recoge la revalorización salarial del 2 % para los empleados públicos, en línea con lo previsto en el Presupuesto General del Estado, así como la posibilidad de un incremento adicional del 0,5 %, condicionado a la evolución del IPC armonizado.

La plantilla municipal incorpora algunos ajustes respecto a 2025, con la amortización de una plaza de auxiliar administrativo y la previsión de promociones internas para cubrir plazas de administrativo, oficial de obras y servicios, y encargado de obras y servicios.

Subvenciones y ayudas

En el apartado de transferencias corrientes, el presupuesto incluye el Plan Estratégico de Subvenciones, que permitirá suscribir a lo largo de 2026 convenios de colaboración con entidades deportivas, culturales y sociales como el Club Deportivo Cariñena, la Escuela de Fútbol Base, el Atlético de Cariñena, la Coral Juan Briz, la Asociación Amigos del Ferrocarril, el Casino Cariñena, la Asociación de Cazadores Virgen de Lagunas, el Club Patín, el Club de Gimnasia Rítmica, la Asociación de Amigos del Toro de Ronda, las Asociaciones de Mujeres, así como las recientemente creadas asociaciones de Semana Santa de Cariñena y de infancia y familia Peduguicos.

Más de 1,2 millones para inversiones El presupuesto contempla 1.240.334,08 euros en inversiones, a los que se suman 12.966,65 euros en transferencias de capital para actuaciones como la pintura de los atrios de la Iglesia y la instalación de estores en el Centro Mercantil. A esta cifra se añaden inversiones ya licitadas y adjudicadas en 2025, cuya ejecución se desarrollará en 2026, por un importe de 1.104.815,94 euros. Entre ellas figuran la rehabilitación del Torreón de las Monjas y del Pozo Aljibe financiada mediante préstamo y ayudas DPZ y DGA, el Parque de Drones que se pagará con una ayuda de Fedivalca, el cambio del alumbrado público a tecnología led financiada con una ayuda del IDAE-Ministerio para la Transición Ecológica y el Espacio de Festejos Garnacha Fórum con cargo al Plan PLUS 2026 de la Diputación de Zaragoza. Con cargo al Plan PLUS 2026, se ejecutarán dos grandes líneas de inversión. En educación, con 75.606,61 euros, se acometerán mejoras en la Escuela Infantil Arcoíris, con nuevo suelo de caucho en el recreo y cambio de caldera, así como el camino escolar y el patio de recreo de primaria en el colegio. En deportes, se invertirán 301.542,10 euros en la cubrición de pistas de pádel, renovación de canchas de tenis con césped artificial, mejora de vallados, porterías, iluminación led y videovigilancia, arreglo de vestuarios y piscinas municipales, ampliación de zonas de calistenia, renovación del equipamiento del gimnasio municipal y la instalación de un videomarcador en el campo de fútbol. A través del Plan +Provincia, se licitarán tres contratos de obras: la renovación de la red de abastecimiento de agua, la pavimentación de viales y acondicionamiento de aparcamientos públicos, y las mejoras en las riberas del río Frasno y en las travesías del municipio, con actuaciones en zonas ajardinadas y espacios urbanos. Con recursos propios, el ayuntamiento acometerá actuaciones como la legalización y puesta en marcha del Hostal Virgen de Lagunas, el proyecto de helipuerto nocturno, un nuevo escenario de fiestas, la iluminación de Navidad, el Plan de Ordenación del Tráfico, la publicación de un libro sobre el patrimonio ganadero de Rafael Gutiérrez y la puesta en marcha del Punto Limpio, una vez sea cedido por la Comarca. Estas inversiones se completarán, tras la liquidación del presupuesto de 2025, con nuevas actuaciones como la tercera fase del Plan de Cámaras de Seguridad.

El plan contempla también diversas líneas de ayudas, como las destinadas a la compra de suelo industrial, gastos de notaría y registro para jóvenes que adquieran su primera vivienda, becas de estudio, cheque-bebé, ayudas para la ejecución de inversiones en locales comerciales y de hostelería, y una nueva línea de apoyo a los residentes del Centro de Mayores José Bribián Sanz que no cuenten con plaza concertada y estén empadronados en Cariñena, que se convocará por primera vez en 2026.

Por quinto año consecutivo, el ayuntamiento incorporará una partida para Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la que se suma, por tercer año, una ayuda directa a la Delegación Saharaui en Aragón, y por segundo año, una partida destinada a atender posibles llamamientos del Comité Autonómico de Emergencia, con el objetivo de avanzar hacia el 0,7 % comprometido por Naciones Unidas.

Asimismo, se incluye una subvención de 20.000 euros para la promoción de la película Cariñena. Vino del Mar, que en 2026 continuará su recorrido por festivales y la presentación de candidaturas a los Premios Goya.

Gasto corriente

En promoción turística, el presupuesto para 2026 contempla la apertura de la Oficina de Turismo durante todo el año, la aportación a la Ruta del Vino, el Festival Divino, la Ruta de la Tapa y el Vino y el concurso para el cartel de Semana Santa, además de los gastos derivados de la clausura de Cariñena como Ciudad Europea del Vino 2025.

En desarrollo rural, se incluyen partidas para el Consorcio Antigranizo, el arreglo de caminos rurales, el suministro de gasoil para maquinaria de la DPZ y trabajos especializados.

El área de industria y comercio cuenta con dotación para el Plan de Comercio y Servicios, y una partida de 10.000 euros, por segundo año consecutivo, para el Programa Volveremos del Gobierno de Aragón.

Asimismo, se refuerzan los planes de acción de Ciudad Amigable con las Personas Mayores y Ciudad Amiga de la Infancia, junto con la Universidad Popular, el gimnasio municipal, la Escuela de Música, el Espacio Joven, programas de ocio en familia, el control de colonias felinas, campañas de desratización y control de palomas, la detección de fugas de agua, el servicio de grúa municipal, la instalación de placas de vado homologadas y estudios técnicos para nuevos equipamientos como un Punto de Llenado de Sulfatadoras y un Campo de Adiestramiento Canino.