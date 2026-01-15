Del belén artesanal a un nuevo grupo musical, Muel no descansa

La programación navideña en Muel se tradujo este año una apretada agenda para todas las edades con actuaciones musicales de la Agrupación Musical de Muel, Asociación Los Amantes de la Jota, Espacio Musical, talleres de manualidades, el tradicional chocolate de Santa Lucía, torneos deportivos y exhibiciones de patinaje o gimnasia, talleres de manualidades para los más pequeños, etc.

Los villancicos aragoneses fueron los protagonistas. | SERVICIO ESPECIAL

El pistoletazo de salida del programa fue el 6 de diciembre con la apertura al público del belén artesanal de Jorge Martín Ungría. Más de 40 m2 de figuras variopintas, escenarios locales e imaginados, maquetas de distinta índole, ingenios en movimiento, geografías fantásticas, cursos de agua navegables…

Belén artesanal de Jorge Martín Ungría. | SERVICIO ESPECIAL

Todo un mundo de ilusión tanto para niños como para mayores, que su artífice articula y construye con sus propias manos, dándole así renovado esplendor edición tras edición a su insólita iniciativa particular que, durante un mes de exposición, atrae a centenares de entusiastas y curiosos, incluso de comunidades vecinas como La Rioja o Cataluña. El ganador del concurso infantil del cartel de esta edición fue el jovencísimo Alonso Cabetas Ansón.

Alonso Cabetas ganó el concurso del cartel del belén. | SERVICIO ESPECIAL

Encendido navideño

Encendido navideño. | SERVICIO ESPECIAL

Pero la magia de verdad propia de estos días tardó apenas unos días. De hecho, irrumpió de forma casi súbita, el 13 diciembre tras la lectura del pregón y el encendido del árbol, emplazado en la plaza de la villa, por supuesto a oscuras para incrementar aún más el efecto sorpresa, frente a la casa consistorial. Los fuegos de artificio dieron visibilidad al acto.

Espacio Musical, agrupación mixta de músicos profesionales y aficionados. | SERVICIO ESPECIAL

La música, las golosinas, el moscatel para los mayores o las galletas pusieron calor extra en una noche fría hasta ese preciso momento, mientras los villancicos arrancaron a pequeños y grandes movimientos espontáneos al ritmo de los músicos.

Concierto tradicional de la Agrupación Musical de Muel. | SERVICIO ESPECIAL

El 14 de diciembre, con el templo parroquial literalmente abarrotado, la Agrupación Musical de Muel ponía fin a la celebración de su XL aniversario, y al traspaso de batuta de su director saliente, Juan Enrique Cascales, a su sucesor, Marcos Gutiérrez, con un concierto de altura y un repertorio para la memoria de todos.

La formación interpretó bandas sonoras de conocidos films, música clásica y contemporánea, villancicos y, por supuesto, el pasodoble 40 años compuesto por uno de sus integrantes: el joven Samuel Lausín. Él mismo tomó la batuta para que sus compañeros interpretaran la pieza con una entrega que arrancó los aplausos de los presentes.

La guinda fue la más que jaleada actuación del coro infantil, compuesto por los alumnos de Lenguaje Musical, ante la atenta mirada de sus padres, familiares y amigos, dirigido por el propio Samuel Lausín, más que una promesa ya de la interpretación y, con toda seguridad, de la composición y la dirección de orquesta.

El testigo musical lo recogieron los integrantes de la asociación Los Amantes de la Jota cinco días después, en el mismo escenario ante una concurrida asistencia. La esencia de Aragón resonó en las bóvedas de la iglesia con el temple y el fervor a que nos tiene acostumbrados ya esta agrupación folclórica, con un repertorio de ocasión que satisfizo a sus entregados oyentes.

Espacio Musical

La noche del 27 marcó un hito: la presentación en público de Espacio Musical, una agrupación mixta de músicos profesionales y otros tantos entregados y voluntariosos noveles, aunque muchos pinten canas, complementados por algunos de sus profesores, y que prácticamente llenó el pabellón de la Casa de Cultura.

En su variado repertorio no faltaron canciones, algunas ya míticas de Rosendo, Los Ronaldos o El Último de la Fila.

Más de una hora de actuación, que no defraudó a ninguno de los presentes, y de buenas vibraciones musicales. Seguro que ha sido el primero de muchos otros conciertos. Esta emotiva cita fue el broche de oro a unos días de convivencia y alegría.