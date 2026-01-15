Cariñena realiza un viaje literario al pasado

Cariñena volverá a convertirse en punto de encuentro para la reflexión histórica y literaria con la celebración de las VIII Jornadas de Historia y Novela, que tendrán lugar los días 17, 18, 19 y 20 de febrero de 2026. En esta edición, el ciclo propone una mirada al pasado reciente bajo el título Aragón en el siglo XX, reuniendo a reconocidos escritores, historiadores y especialistas.

Las jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Cariñena, con la colaboración de Taller de Historia S. L., y se desarrollarán en el Centro Mercantil. Todas las conferencias comenzarán a las 19 horas. La inscripción es gratuita, pero deberá formalizarse previamente a través de la web municipal, hasta completar el aforo disponible. La coordinación corre a cargo del historiador y novelista José Luis Corral.

El programa se abrirá el martes 17 de febrero con la conferencia de Ramón Acín, que abordará la relación entre literatura e historia en Novelar la Guerra Civil en Aragón, una reflexión sobre la memoria del conflicto y su traslación al relato literario.

El miércoles 18, la escritora e historiadora Marisancho Menjón centrará su intervención en El grupo de Roda: salvar el patrimonio aragonés en la Guerra Civil, poniendo el foco en la protección del legado cultural en uno de los periodos más complejos del siglo pasado.

La programación continuará el jueves 19 con el escritor Javier Fernández, que propondrá una revisión crítica de uno de los episodios clave de la historia reciente de España en la charla El enigma del 23F.

El ciclo se cerrará el viernes 20 de febrero con un diálogo literario entre las escritoras Rosario Raro y Carmen Lázaro, en torno a la novela Volver a Canfranc, una conversación que unirá historia, ficción y memoria.

Con esta octava edición, las Jornadas de Historia y Novela consolidan su trayectoria como una cita cultural de referencia en Cariñena, apostando por la divulgación rigurosa, el diálogo entre disciplinas y una lectura accesible del pasado reciente. Cuatro jornadas para comprender mejor los procesos históricos que han marcado la sociedad aragonesa contemporánea.