Cariñena saca pecho con sus alumnos ‘excelentes’

El Ayuntamiento de Cariñena celebró en la tarde del lunes 29 de diciembre el acto de entrega de las Becas de Excelencia al Estudio 2024-2025, una iniciativa municipal que ha alcanzado este año su quinta edición, y que tiene como finalidad reconocer el esfuerzo, la constancia y los mejores expedientes académicos del alumnado empadronado en la localidad.

El acto tuvo lugar en el salón de plenos del ayuntamiento, con la presencia de los estudiantes beneficiarios, sus familias y representantes municipales. En un encuentro sencillo y cercano, se hizo entrega de los diplomas acreditativos a los jóvenes seleccionados, reafirmando el compromiso municipal con la educación y el apoyo al talento local.

Compromiso con la educación

Las becas se conceden mediante concurrencia competitiva, tras la valoración de las solicitudes por parte de la comisión correspondiente, atendiendo a las calificaciones obtenidas en cada una de las categorías establecidas en la convocatoria.

Alumnos becados Categoría A Estudios de Postgrado y Máster Raquel Orrios Lorente, con una beca de 385 €. Categoría B Estudios universitarios Alba Lorente Romero y Víctor Garcés Lejárraga, con 385 € cada uno. Ciclo formativo de Grado Superior Claudia Liliana González García, con 385 €. Categoría C Ciclo Formativo de Grado Medio Deiwis Luca, con 275 €. 2º Bachillerato Julio García Leo con 275 €. 1º Bachillerato Margot Vélez Higueras, con 275 €

Durante el acto, la concejala de Educación, Pili Soler, destacó que estas becas «reconocen el trabajo diario, la constancia y el compromiso con el estudio como camino hacia la excelencia académica». Asimismo, subrayó que el ayuntamiento mantiene «una apuesta firme por la educación, convencido de que invertir en formación es invertir en el futuro de Cariñena».

La concejala quiso extender también el reconocimiento a las familias, cuyo apoyo resulta fundamental en estas etapas formativas, y animó al alumnado de la localidad a seguir presentándose a futuras convocatorias.

Con esta quinta edición, el Ayuntamiento de Cariñena reafirma su voluntad de apoyar el talento joven, fomentar la cultura del esfuerzo y acompañar a los estudiantes en su desarrollo académico y personal.