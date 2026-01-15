El Cariñena Wine Museum suma prestigio

El Cariñena Wine Museum ha desarrollado en los últimos meses una destacada programación que refuerza su papel como espacio de referencia para la difusión de la cultura del vino, el arte y el territorio, con propuestas que aunaron creatividad, divulgación especializada y una notable proyección mediática.

El 20 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día del Niño, el Ayuntamiento de Cariñena presentó en el museo el libro Cariñena, Ciudad Universal del Vino, del autor Antonio de Benito e ilustrado por Cristina Achiaga. Esta publicación busca acercar la cultura vitivinícola a los más pequeños de una forma lúdica, didáctica y divertida.

El 27 de noviembre tuvo lugar Art and Wine, una experiencia que combinó naturaleza, vino y creación artística. La iniciativa contó con la participación de la acuarelista Beatriz Bertolín y reunió a una veintena de asistentes. La jornada comenzó con un recorrido por el viñedo y posteriormente, en el museo, se realizó una cata de dos vinos de la DOP Cariñena, para continuar con un taller de acuarela guiado por la artista. La actividad concluyó con un recorrido por el museo.

Masters of Wine

Ya en diciembre, el Cariñena Wine Museum acogió la visita de los Masters of Wine, uno de los colectivos más prestigiosos del sector vitivinícola a nivel internacional. Esta visita se enmarcó dentro del itinerario impulsado por la OIVE (Organización Interprofesional del Vino de España) bajo el nombre Cradles of Garnacha (Cunas de la Garnacha), cuyo objetivo es dar a conocer las principales zonas españolas donde se cultiva esta variedad de origen aragonés. Durante su estancia, recorrieron viñedos, asistieron a un seminario sobre la garnacha impartido por Ferran Centelles y participaron en la cata de 30 vinos locales.

La agenda se completó el 19 de diciembre con la emisión en directo del programa de radio Hoy por Hoy, de la Cadena SER, conducido por Ángels Barceló. A lo largo del programa se entrevistó al alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz; al presidente de la DOP Cariñena, Antonio Serrano; el escritor Antón Castro; el director de cine Javier Calvo; la escritora Irene Vallejo y el grupo musical Los Gandules.