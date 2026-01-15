La comarca activa las mentes de los mayores

En el último trimestre de 2025 se han desarrollado en la Comarca Campo de Cariñena talleres de estimulación cognitiva que han tenido una excelente acogida. Personas mayores de distintos municipios han participado activamente en esta iniciativa, pensada para mantener la mente activa, fomentar la autonomía y, sobre todo, crear espacios de encuentro y convivencia.

El proyecto, dirigido principalmente a personas mayores, ha llegado a 99 usuarios de localidades como Cariñena, Paniza, Longares, Muel, Alfamén, Cosuenda, Aladrén, Encinacorba, Villanueva de Huerva y Aguilón, desarrollándose en sesiones grupales de 90 minutos, con una metodología dinámica, participativa y adaptada a las capacidades y necesidades de cada grupo.

Los talleres han trabajado de manera integral diferentes áreas clave para el mantenimiento de la autonomía personal y la calidad de vida: memoria, atención, lenguaje, orientación, razonamiento lógico, psicomotricidad, actividades de la vida diaria, habilidades sociales, reminiscencia, musicoterapia y risoterapia, combinando ejercicios cognitivos con actividades físicas y lúdicas. Este enfoque ha permitido atender a grupos muy heterogéneos, tanto en edad como en nivel funcional y cognitivo, garantizando la inclusión y la participación activa de todos los asistentes.

Más allá del trabajo cognitivo, los talleres han ayudado a combatir la soledad, mejorar el estado de ánimo y reforzar el sentimiento de pertenencia al grupo, especialmente en los meses de invierno cuando la vida en los pueblos se vuelve más tranquila.

La participación ha sido constante y la valoración muy positiva. Tanto los usuarios como los profesionales responsables destacan el bienestar generado, la mayor confianza y la ilusión por seguir aprendiendo y compartiendo.

Ante el éxito y la buena aceptación del proyecto, durante el primer trimestre de 2026 se prevé su implantación de forma estable en la Comarca Campo de Cariñena, consolidándolo como un recurso cercano que apuesta por un envejecimiento activo y saludable.