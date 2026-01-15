La Comarca del Campo de Cariñena sensibiliza contra la violencia de género

Un año más, en base al convenio de colaboración firmado entre la Comarca Campo de Cariñena y el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y en virtud de la financiación derivada del Pacto de Estado contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad, el Centro de Servicios Sociales ha desarrollado en 2025 una serie de acciones formativas y de sensibilización en materia de prevención de la violencia de género.

En el ámbito de la prevención y sensibilización se llevó a cabo el taller de rap Hagamos un buen trato que llegó 90 alumnas de 3º de ESO del IES Joaquín Costa de Cariñena para sensibilizar sobre la naturaleza de las relaciones que construimos, con un enfoque centrado en la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia, utilizando el rap como recurso de intervención educativa.

En los colegios de Infantil y Primaria de Longares, Villanueva de Huerva, Tosos y CRA La Cepa, se realizó el taller Deconstruyendo a Disney, cuentacuentos participativo basado en los personajes de Disney en el que, a través de la música y escenificación, se identificaron roles y estereotipos de género, fomentando el pensamiento crítico. En total participaron 100 alumnos.

Se dio continuidad a la formación iniciada años atrás, en el área afectivo sexual, y se realizaron talleres en 6º de Primaria de los colegios de Alfamén, Cariñena y Muel, y en 2º y 4º de ESO del IES Joaquín Costa de Cariñena, llegando a 240 adolescentes. Para ello se contó con la colaboración y predisposición de los equipos directivos de los colegios e instituto. Los profesionales del Centro de Servicios Sociales también recibieron formación especializada en materia de intervención familiar (supervisión) en casos de abuso sexual infantil.

El 13 y 14 de noviembre, 286 personas procedentes de los 14 municipios de la Comarca disfrutaron de la obra titulada Hilos de Sangre, de la compañía aragonesa Riesgo Teatro. Para que todos los vecinos de la Comarca pudieran disfrutar de la obra, se puso a su disposición el transporte hasta Cariñena.

Además, el 26 de noviembre se pudo disfrutar de dos talleres impartidos por la conocida Isa Duque #lapsicowoman con una gran aceptación. Por la mañana 191 chavales de 3º, 4º de la ESO, 1º y 2º de bachillerato y FPB del IES Joaquín Costa participaron en el taller #VivaElAmorDelBueno. Por la tarde, 70 adultos participaron en el taller Como acercarnos a la generación Z. Para estas actividades se contó con la colaboración del equipo directivo del instituto Joaquín Costa y de todos los ayuntamientos de la Comarca Campo de Cariñena.