PLAN +PROVINCIA
Comienzan las obras en la calle Iglesia
LA CRÓNICA
ALFAMÉN
El 7 de enero, tal como estaba previsto, dieron comienzo las obras de reforma del tramo de la calle La Iglesia comprendido entre la plaza Constitución y calle Santiago. La duración prevista es de dos meses aproximadamente.
Son las primeras obras en calles que se acometen y que tendrán continuidad en los próximos meses, gracias al impulso que desde la Diputación de Zaragoza se ha dado a los municipios de la provincia. La puesta en marcha del Plan +Provincia va a suponer para Alfamén de unos ingresos extraordinarios de 650.000 euros para inversiones.
En los próximos meses, está previsto licitar la reforma de las calles Peral, Santiago, Joaquín Costa, Moncayo y Plaza Constitución.
