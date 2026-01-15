‘Crecer en Comunidad’ refuerza el aprendizaje en la Comarca del Campo de Cariñena

El área de Servicios Sociales de la Comarca del Campo de Cariñena impulsó, como experiencia piloto, durante el último trimestre de 2025 la actividad Crecer en Comunidad. Tras hacer una consulta de necesidades en todos los colegios de la comarca, esta actividad se desarrolló en Alfamén, Longares, Tosos y Cariñena.

Crecer en Comunidad está dirigido niños de entre 6 y 12 años durante el desarrollo escolar de la Educación Primaria. Este programa pretende dar apoyo socioeducativo a familias y menores que lo necesiten a través del refuerzo escolar, aprendizaje y mejora del idioma, y actividades para trabajar las habilidades sociales. Igualmente incluye talleres formativos de parentalidad positiva. El objetivo principal es apoyar al alumnado con dificultades de adaptación y aprendizaje para que, en un entorno más igualitario, todos los alumnos puedan crecer exponencialmente.

Durante el último trimestre de 2025, han participado casi 60 niños de los municipios de Alfamen, Longares, Tosos y Cariñena. Dada la evaluación positiva de los centros educativos participantes, de las familias y del propio Centro de Servicios Sociales de la Comarca, se está trabajando en la continuidad de este proyecto durante el año 2026 y se prevé la incorporación en el programa de los centros educativos de los municipios de Aguaron, Muel y Villanueva para el curso escolar 2026/27.