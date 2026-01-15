El dado echa a rodar con la III Jornada de Juegos de Mesa

Aladrén volverá a convertirse en un punto de encuentro para el ocio y la convivencia con la celebración el próximo 31 de enero de la III Jornada de Juegos de Mesa, una cita ya consolidada en el municipio tras el éxito de las ediciones anteriores. La jornada está pensada para todas las edades, desde niños hasta adultos, y ofrecerá la oportunidad de descubrir y disfrutar de una amplia variedad de juegos de mesa, tanto clásicos como propuestas más actuales, en un ambiente participativo, dinámico y pensado para compartir.

Esta tercera edición continúa apostando por los juegos de mesa como una alternativa de ocio saludable que fomenta la estrategia, la creatividad y las relaciones sociales, convirtiéndose en una actividad intergeneracional que reúne a vecinos y vecinas en torno al juego y la diversión.

Además, durante la jornada, los asistentes podrán hacer una pausa entre partidas y compartir un momento distendido, manteniendo el buen ambiente que ha caracterizado a las ediciones anteriores.

Desde el Ayuntamiento de Aladrén se anima a vecinos, vecinas y personas de otros municipios a participar en esta tercera edición, con el objetivo de seguir consolidando esta actividad como una cita fija dentro de la programación lúdica y social del pueblo.