CONCIENCIACIÓN
‘Dando la lata’ apuesta por un aprendizaje sobre reciclaje
La Concejalía de Medio Ambiente de Alfamén volvió a hacer entrega del dinero recaudado en el proyecto ‘Dando la lata’. Esta iniciativa tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía del aprendizaje y de la importancia del reciclado. El dinero siempre se dona a la comunidad educativa, y en esta ocasión fueron 235 euros para la AMPA Nuestra Señora del Pilar de Alfamén.
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Un hombre agrede con 'extrema gravedad' a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias
- El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco
- Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores
- El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
- Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica