‘Dando la lata’ apuesta por un aprendizaje sobre reciclaje

La Concejalía de Medio Ambiente de Alfamén volvió a hacer entrega del dinero recaudado en el proyecto ‘Dando la lata’. Esta iniciativa tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía del aprendizaje y de la importancia del reciclado. El dinero siempre se dona a la comunidad educativa, y en esta ocasión fueron 235 euros para la AMPA Nuestra Señora del Pilar de Alfamén.

