CARRERA POPULAR MUEL
Deporte, tradición y aroma a fiesta en las calles de Muel
Miguel Bertojo
El colofón de la Navidad fue la XIV edición de la tradicional Carrera Popular Villa de Muel. Una soleada mañana acompañó a esta cita, algo más que una simple competición deportiva. Se trata de un evento local al que concurren y, sobre todo, participan de forma activa prácticamente todo el tejido asociativo de la villa: desde la Asociación de Ceramistas, la Asociación de Mujeres Alfar, el AMPA del Colegio Público CRA Orba, el Hermanamiento Muel-Müel (Francia), Ars Sacrandi o las distintas agrupaciones musicales.
La expectación y el número de espectadores tras las vallas de salida y meta fue creciendo durante las pruebas, al tiempo que el aroma y efluvios de la longaniza a la brasa y el pan fresco empezaban a apoderarse de la zona del aparcadero. Los obsequios a los ganadores en las distintas categorías repitieron el guión establecido y su carácter autóctono: platos de cerámica de Muel, tortas harinosas y otras delicatesen locales.
En lo estrictamente deportivo, dos centenares de atletas de diferentes categoría, de mayores a escolares, participaron en la carrera organizada por el Ayuntamiento de Muel, con la dirección técnica de Fartlek Sport y el control técnico del Comité Territorial de Jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo.
En la clasificación general de la carrera masculina ocupó el primer puesto el montisonense Javier Castells, federado en el club Atletismo Pómez de Barbastro, tras tres vueltas al circuito que discurrió por el parque lineal del Huerva y las calles de la población, hasta completar 6 kilómetros en 20’ 7’’. En la categoría femenina venció Mónica Martínez, del Hinaco Monzón, con un crono de 24’ 11’’.
Además de esta carrera absoluta, tomaron la salida los participantes en las categorías sub16 y ssub18, masculina y femenina: dos vueltas al circuito que completaron los 4 kilómetros previstos. En la categoría masculina llegó destacado a la meta Pablo Vives, del C. A. Santa Isabel; y, en la femenina, venció Aláa Sanhouri. A continuación se disputaron las carreras escolares, con más de sesenta niños y niñas en las categorías infantil, alevín, benjamín, iniciación y aguiluchos.
En la entrega de trofeos participaron Israel Remón, alcalde de la villa, Miguel Muñoz, concejal de Deportes, y representantes de los voluntarios, las numerosas asociaciones locales y de los clubes Trail Muel y C D Muel, que colaboran para que la carrera continúe siendo una prueba de referencia en el calendario de la Federación Aragonesa de Atletismo.
