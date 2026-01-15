COMARCA CAMPO DE CARIÑENA
Diversión y creatividad en Navidad
La Crónica del Campo de Cariñena
La Comarca Campo de Cariñena ha celebrado unas navidades llenas de diversión y creatividad gracias a la programación especial organizada por su departamento de Cultura. Desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero, se desarrollaron diferentes talleres y juegos infantiles y familiares en los 14 municipios que integran la comarca.
Las actividades comenzaron en Cariñena durante el mes de diciembre y finalizaron en Aguilón en enero, completando un total de 14 propuestas pensadas para todos los públicos. Entre ellas destacaron talleres de creación de galletas, elaboración de adornos navideños con distintos materiales, actividades de acuarela y juegos gigantes, que llenaron de ambiente festivo las tardes navideñas.
Las empresas Mamilue y Beatriz Bertolín fueron las encargadas de llevar a cabo estas actividades, que contaron con una excelente acogida por parte del público asistente. Durante varias horas, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de propuestas participativas y dinámicas, todas ellas con la Navidad como temática central.
Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Comarca Campo de Cariñena con la dinamización cultural y el ocio familiar, acercando actividades de calidad a todos sus municipios de la zona durante unas fechas tan señaladas.
