Encinacorba despide la Navidad con deporte

Encinacorba ha disfrutado de unas navidades marcadas por la participación vecinal, la convivencia intergeneracional y un amplio programa de actividades que ha llenado de vida el pueblo durante estas fechas tan señaladas.

Los vecinos crearon los elementos decorativos. / SERVICIO ESPECIAL

Ya durante las semanas anteriores se llevó a cabo la elaboración de decoraciones navideñas con los residentes habituales del municipio. Esta actividad permitió compartir tiempo, creatividad y colaboración entre vecinos, y sirvió para ambientar distintos espacios del pueblo, creando un entorno acogedor y festivo desde el inicio de las celebraciones.

Decoración navideña. / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los momentos más entrañables tuvo lugar con la actividad de construcción de casitas de jengibre, dirigida a los más pequeños. La iniciativa, realizada gracias al apoyo de la Comarca Campo de Cariñena, permitió a niños y niñas dar rienda suelta a su creatividad en una jornada dulce y muy participativa, que contó con una gran acogida por parte de las familias.

El 31 de diciembre, el deporte y el buen humor también tuvieron su espacio con la celebración de la tradicional San Silvestre, que volvió a llenar las calles de Encinacorba de corredores y corredoras ataviados con originales disfraces. La jornada concluyó con la entrega de premios, patrocinados por jamones de Encinacorba, poniendo el broche festivo a una cita ya consolidada en el calendario local.

La noche fue el punto culminante de las celebraciones. Vecinos, peñas y visitantes se reunieron en el Planillo para dar la bienvenida al nuevo año con cava, uvas y cotillones, en un ambiente festivo y de convivencia. Posteriormente, la música tomó el relevo en la pista del Casino, donde la orquesta Rally Deluxe animó la madrugada e hizo disfrutar al público hasta bien entrada la noche.

Desde el Ayuntamiento de Encinacorba se valora muy positivamente la implicación de asociaciones, peñas y vecinos en todos los actos, cuyo esfuerzo y participación han hecho posible unas Navidades llenas de actividad, tradición y buen ambiente en Encinacorba.