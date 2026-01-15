Encuentros, actividades y música para todas las edades

El Ayuntamiento de Aguarón organizó durante las fechas navideñas un completo ciclo cultural que llenó el municipio de música, actividades, encuentros vecinales y momentos inolvidables para todas las edades.

La programación comenzó el 6 de diciembre con un emotivo concierto y recital de piano a cargo del pianista zaragozano Rubén Lorenzo. A continuación, tuvo lugar el tradicional encendido navideño, acompañado de café, pastas y moscatel. Además, los alumnos de 4º de ESO del IES Joaquín Costa de Cariñena ofrecieron chocolate caliente para recaudar fondos para su viaje de estudios.

El 20 de diciembre, el Museo Marín Bosqued acogió una interesante charla-coloquio con Francisco Ureta, bajo el sugerente título La vida es sencilla, pero no es fácil. El acto, organizado por la Asociación de Mujeres Algairén, permitió aprender, reflexionar y compartir ideas en un entorno tan especial como el museo. Al día siguiente, se celebró un taller de autocuidados de la piel, impartido por Ainhoa Gimeno, vecina y amiga de Aguarón, también organizado por la asociación de mujeres, con una gran acogida.

Los más pequeños fueron protagonistas el 23 de diciembre gracias a la actividad de Juegos Gigantes, incluida en el programa Navidades Divertidas de la Comarca Campo de Cariñena. El 24 de diciembre, Papá Noel llegó a Aguarón y recorrió varios belenes cantando villancicos, repartiendo chucherías y llenando de ilusión a los niños y niñas.

Uno de los momentos más destacados llegó el 27 de diciembre, con el Concierto de Navidad ofrecido por la Banda de Música de Aguarón y la Banda de Música de Longares en el pabellón municipal. El público pudo disfrutar de un extraordinario repertorio que incluyó piezas como African Symphony, El Sitio de Zaragoza, Marcha Radetzky o El Tamborilero, bajo la dirección de Javier Ruesca. La actuación contó además con grandes sorpresas, como la interpretación bailada de Los Sitios de Zaragoza a cargo de la aguaronera Carla Tella y su compañero Diego, que emocionó al público asistente.

La mañana del 28 de diciembre, el municipio celebró su mercadillo navideño, donde se pudieron adquirir regalos únicos y artesanales. Por la tarde, los vecinos disfrutaron de una masterclass de sevillanas, impartida por Patricia Aladrén. Más de 20 participantes aprendieron, en poco más de dos horas, las cuatro coplas de este emblemático baile andaluz.

La Nochevieja estuvo marcada por un gran cotillón organizado por la Comisión de Fiestas, con una cuidada e inigualable decoración del pabellón municipal. Más de 125 personas compartieron una suculenta cena para despedir el año y, tras las uvas, disfrutaron del baile amenizado por el Dj Alberto Fernández.

Ya en el nuevo año, el 3 de enero, la Asociación de la Tercera Edad Marín Bosqued organizó la tradicional merienda de Reyes para todos los mayores. Finalmente, Sus Majestades repartieron regalos a niños y mayores en la Iglesia, tras la adoración al Niño Jesús, poniendo el broche final a estas fiestas.

Un programa lleno de música que ha permitido a Aguarón disfrutar y celebrar juntos unas Navidades muy especiales, reforzando los lazos vecinales y dejando un recuerdo imborrable en todos los participantes.