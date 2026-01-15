ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS
El espíritu navideño se contagia en Vistabella
La Crónica del Campo de Cariñena
La Navidad llegó a Vistabella con la visita de Papá Noel la noche del 24, repartiendo ilusión entre los más pequeños y encendiendo sonrisas que anuncian futuro. Pero fue el 31 de diciembre cuando el calendario se llenó por completo. La mañana comenzó con el ya tradicional almuerzo en la Cantera, organizado por la asociación de cazadores, un punto de reunión imprescindible para despedir el año. Por la tarde, la carrera San Silvestre recorrió las calles del pueblo y terminó en el pabellón con una merienda preparada por la comisión. Y al caer la noche, las uvas se tomaron en la replaceta del ayuntamiento, antes de brindar juntos y alargar la bienvenida al 2026 con un animado cotillón que reunió a más de cien personas hasta bien entrada la madrugada.
A estas fechas se sumaron las actividades del Puente de la Constitución, con un club de lectura especialmente concurrido, y el taller Naranja con chocolate que llenó el pabellón de aromas, manos trabajadoras y conversación compartida. También el taller Navidades Divertidas , impulsado desde la comarca y gestionado por el ayuntamiento, dejó imágenes de un ambiente intergeneracional donde pequeños y mayores crearon adornos navideños con paciencia y creatividad.
Próximas actividades en enero
El 17 de enero, Vistabella acogerá por la mañana una concentración de vehículos clásicos y, por la tarde, volverá a encenderse la hoguera de San Antón, un ritual que une fuego, conversación y continuidad. Así transcurre el invierno en Vistabella: entre la celebración y la memoria, entre lo cotidiano y lo extraordinario.
