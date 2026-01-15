El espíritu navideño se contagia en Vistabella

La Navidad llegó a Vistabella con la visita de Papá Noel la noche del 24, repartiendo ilusión entre los más pequeños y encendiendo sonrisas que anuncian futuro. Pero fue el 31 de diciembre cuando el calendario se llenó por completo. La mañana comenzó con el ya tradicional almuerzo en la Cantera, organizado por la asociación de cazadores, un punto de reunión imprescindible para despedir el año. Por la tarde, la carrera San Silvestre recorrió las calles del pueblo y terminó en el pabellón con una merienda preparada por la comisión. Y al caer la noche, las uvas se tomaron en la replaceta del ayuntamiento, antes de brindar juntos y alargar la bienvenida al 2026 con un animado cotillón que reunió a más de cien personas hasta bien entrada la madrugada.

Club de lectura. / SERVICIO ESPECIAL

A estas fechas se sumaron las actividades del Puente de la Constitución, con un club de lectura especialmente concurrido, y el taller Naranja con chocolate que llenó el pabellón de aromas, manos trabajadoras y conversación compartida. También el taller Navidades Divertidas , impulsado desde la comarca y gestionado por el ayuntamiento, dejó imágenes de un ambiente intergeneracional donde pequeños y mayores crearon adornos navideños con paciencia y creatividad.

Almuerzo en la Cantera. / SERVICIO ESPECIAL