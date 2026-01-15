Una exposición que florece en el Centro Mercantil de Cariñena

La Asociación Cultural Centro Mercantil y Roberto del Val organizaron en noviembre una exposición de orquídeas y semillas que atrajo a cerca de 300 visitantes. Este evento cultural fue posible gracias a la valiosa colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Cariñena Ciudad del Vino, Senderistas de la Sierra de Algairén y Comarca Campo de Cariñena. La exposición ha servido como un importante punto de encuentro para los aficionados a la botánica y la conservación de la biodiversidad.

El evento se clausuró con la inspiradora charla de la experta Conchita Muñoz, una actividad muy valorada por el público que, según los organizadores, «nos abrió un mundo» al conocimiento del cuidado de las orquídeas.

«Agradecemos profundamente la respuesta del público. La participación de cerca de 300 personas es un indicativo de la calidad y el interés que despiertan la naturaleza y las actividades de divulgación», declaró Roberto del Val. «La colaboración interinstitucional y el aporte de Conchita Muñoz han sido fundamentales para el éxito cualitativo del evento».

La Asociación Cultural Centro Mercantil, Roberto del Val, A.P.N. y Senderistas Sierra de Algairén, quien ya ha colaborado con éxito en exposiciones anteriores, reafirman su compromiso con la promoción de actividades culturales y ya se están planificando futuras exposiciones.