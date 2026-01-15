TRADICIÓN
Unas fiestas que brillan con la magia navideña
La Crónica de Campo de Cariñena
Alfamén dio la bienvenida con su tradicional encendido de luces que en su tercera edición se ha convertido en una verdadera fiesta popular, que no sería posible sin la colaboración de las asociaciones que de forma altruista colaboran en cada caseta para ofrecer los productos dulces y salados que con una pequeña aportación puede probar todo el que se acerque.
Este año, la encargada de accionar el botón de las luces de los adornos navideños de la plaza de España fue Pilar Arnal Valero, que con sus taitantos años, es la persona más longeva de la localidad, y asistió durante toda la fiesta con una sonrisa inigualable ofreciendo dulces a los vecinos. También los chicos del viaje de estudios del IES Joaquín Costa de Cariñena colaboran poniendo una barra de bar, pintan las caras a los niños, y hacen un gran bingo para poder recaudar algo de dinerillo para el viaje.
Y como no podría ser de otro modo, la Banda Municipal Santa Cecilia y el grupo de jota Altomira amenizaron la tarde. En esta ocasión, la Coral Santa Cecilia no pudo ofrecer sus villancicos porque estaban muy atareados elaborando las tortas en sartén que este año tuvieron que doblarse en número.
La recaudación íntegra va dirigida por segundo año a Aspanoa.
Además, la música volvió a ser protagonista con los conciertos de la Banda Municipal Santa Cecilia y el grupo de jota Altomira llenaron la iglesia de la Inmaculada los días que ofrecieron sendos conciertos con sus villancicos. Este año, la Coral Santa Cecilia ofreció su concierto de una forma diferente, en la puerta del ayuntamiento. Al calor de unas pequeñas hogueras y entre dulces y vino para aclarar la garganta.
Mientras, el pabellón municipal volvió a ser el escenario elegido para celebrar el fin de año. La velada contó con una disco móvil amenizada por dj’s locales, y el público respondió con ganas de fiesta, llenando la pista y creando un ambiente animado y participativo.
Estas fiestas, el espíritu navideño también cobró vida a través de la gran pantalla con dos jornadas de cine en la Casa de Cultura y las proyecciones de Atrapada en la Navidad y El Grinch, combinadas con un buen chocolate.
Concurso Decora un rincón
Este año se ha convocado la segunda edición del concurso Decora un rincón, para animar a las peñas a decorar un espacio de la localidad, optando esta vez a tres premios. Aun así solamente hubo una peña valiente que presentó un rincón lleno de detalles navideños, donde las galletas de jengibre, el cascanueces, Papá Noel, las montañas de regalos o una enorme taza adornaron la plaza Francisco Pérez para deleite de los más pequeños, pero también de los más mayores.
Ludoteca
También durante las vacaciones navideñas, la ludoteca infantil de Alfamén se convirtió en un punto de encuentro una decena de niños que disfrutaron de la propuesta lúdica y educativa bajo el título de Laboratorio de la Navidad, impartida por Mamilue. Entre risas, juegos y mucha imaginación, disfrutaron cocinando y aprendiendo, fomentando el trabajo en equipo y la creatividad.
La programación navideña se completó con el taller Navidades divertidas organizado por la Comarca Campo de Cariñena.
Otras actividades
La programación cultural navideña incluyó también la puesta en escena la obra Irreverentes a cargo del grupo Baruca Diversas Teatro, con la participación del actor nacido en Alfamén Jesús Valero Sánchez.
De igual modo la música clásica también tuvo su momento el 4 de enero con pianista Alfonso Latorre y la soprano Elisa Gracia.
Y en noviembre, con motivo de Santa Cecilia, la Banda Municipal de Alfamén compartió escenario con la Banda Municipal de Calatorao, dentro del programa de intercambios que las bandas de la provincia realizan. Próximamente será la banda de Calatorao la que visite Alfamén en una fecha aún sin cerrar.
