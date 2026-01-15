agradable velada
Goyescas reúne a sus socias en una misma mesa
La Asociación Goyescas celebró el sábado 22 de noviembre, en el pabellón La Libertad, la cena de socias tradicional en la que se sorteó entre las asistentes una televisión. También se organizaron un par de bingos y, para terminar la velada, una sesión de baile amenizada por la orquesta ‘Bajar a la Tierra’, cuyos componentes son vecinos de Alfamén y de La Almunia.
