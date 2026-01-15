Un invierno cargado de gestos de cuidado y memoria

El invierno ha traído también gestos de cuidado y memoria. La recuperación del antiguo recipiente litúrgico para el agua bendita de la pila bautismal, gracias a Enrique y Marisol, es un ejemplo de cómo el patrimonio sigue vivo. Esta pieza volverá a ocupar su lugar cuando concluyan las obras de la iglesia, sumándose a una historia que se conserva y se transmite.

Desde la ACR, la sección Un mes, un… ha seguido aportando conocimiento y reflexión gracias a las colaboraciones de Antonio, Pepe, Maribel y Juan Carlos, cuyas miradas y relatos enriquecen la vida cultural del pueblo. En diciembre, el tupinambo, el buitre leonado, el molino y la figura histórica de Antonio Dueñas ofrecieron un recorrido por la naturaleza, la memoria y la historia local. Enero continuó ese camino con el olivo como símbolo de paz y resistencia, y con el recuerdo entrañable de un Belén Viviente único, vivido y contado para que no se pierda.