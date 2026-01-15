Joaquín Berges presenta su trabajo en la biblioteca

El escritor aragonés Joaquín Berges reunió el 3 de diciembre en la biblioteca a un grupo de 17 lectores que habían leído previamente dos de sus novelas: Peregrinas y Ganas de Vivir.

Joaquín Berges conversó con los lectores sobre el proceso de creación de sus novelas y los tuvo enganchados hasta el final. Para los asistentes fue un verdadero lujo poder hablar con el escritor y salir con otra visión del libro que acabas de leer. En estos encuentros, la Diputación Provincial de Zaragoza pone a disposición de todas las bibliotecas municipales lotes de 15 ejemplares de libros en préstamo. Al finalizar, el ayuntamiento ofreció un vino español para los asistentes.

Berges está inmerso en la creación de su siguiente novela y esperan tenerlo de nuevo en Alfamén, un pueblo que Berges conoce bien porque según desveló trabaja en las oficinas de Finca San Miguel.