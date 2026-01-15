ENCUENTRO LITERARIO
Joaquín Berges presenta su trabajo en la biblioteca
LA CRÓNICA
El escritor aragonés Joaquín Berges reunió el 3 de diciembre en la biblioteca a un grupo de 17 lectores que habían leído previamente dos de sus novelas: Peregrinas y Ganas de Vivir.
Joaquín Berges conversó con los lectores sobre el proceso de creación de sus novelas y los tuvo enganchados hasta el final. Para los asistentes fue un verdadero lujo poder hablar con el escritor y salir con otra visión del libro que acabas de leer. En estos encuentros, la Diputación Provincial de Zaragoza pone a disposición de todas las bibliotecas municipales lotes de 15 ejemplares de libros en préstamo. Al finalizar, el ayuntamiento ofreció un vino español para los asistentes.
Berges está inmerso en la creación de su siguiente novela y esperan tenerlo de nuevo en Alfamén, un pueblo que Berges conoce bien porque según desveló trabaja en las oficinas de Finca San Miguel.
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- Adrián, una opción de futuro para el Real Zaragoza
- Bazdar, Dani Gómez, Pau Sans y la estrategia del Real Zaragoza de no dejarse pisotear en el mercado de fichajes
- Un hombre agrede con 'extrema gravedad' a su pareja y su hija de tres años y se esconde en un piso de Las Delicias
- El nuevo destino del exjugador del Real Zaragoza Pape Gueye tras otro fiasco
- Trabajo avisa a las empresas: esta es la fecha límite para aprobar las vacaciones de 2026 según el Estatuto de los Trabajadores
- El DVTK-Casademont Zaragoza, en directo: así va el partido (sin Carla Leite) de la Euroliga en Hungría
- Montero deja a Aragón en último lugar con el nuevo sistema de financiación autonómica